El Parlament aprueba la creación de un cuerpo de funcionarios de acción exterior

El pleno del Parlament ha aprobado la creación de un cuerpo de funcionarios adscrito a la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, a través de la aprobación de una proposición de ley de ERC que plantea la modificación de la Ley de acción exterior y de relaciones con la UE.

Esta modificación, que comenzó a elaborarse durante el Govern de los republicanos, ha salido adelante por lectura única con el voto a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP; el voto en contra de PP y Vox, y la abstención de Junts y Aliança Catalana (AC).

La iniciativa establece el proceso de selección y las aptitudes y conocimientos requeridos a los profesionales que deben formar parte de este cuerpo y define las funciones que deberán desarrollar, y ha llegado al último trámite parlamentario con dos enmiendas a la totalidad de PP y Vox, y 15 al articulado de Junts, PSC, ERC, Comuns y CUP, algunas de ellas conjuntas.

En el debate, el diputado popular Hugo Manchón ha acusado a ERC de estar conspirando contra España con el impulso del cuerpo de acción exterior "con la complicidad silenciosa pero eficaz de los socialistas", y ha calificado de falsas embajadas este cuerpo de acción exterior.

Desde Vox, Alberto Tarradas ha sostenido que esta ley responde "a una estrategia política de larga trayectoria: la construcción de estructuras de Estado de la Generalitat para suplantar al Estado", y ha asegurado que esto supone un nuevo gesto de sumisión al independentismo por parte del PSC, textualmente.

Reivindicación histórica

El diputado republicano Jordi Albert ha afirmado que esta ley es una reivindicación histórica de los sindicatos y del Col·legi de Professionals de les Ciències Polítiques i la Sociologia de Catalunya, y ha subrayado que se trata de crear un cuerpo de función pública "en el marco de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía y la sacrosanta Constitución Española", ha añadido irónicamente.

Laure Vega (CUP) ha apostado por un cuerpo de acción exterior que vaya más allá de las relaciones internacionales, no solo de la UE, ya que considera que esto "podría contribuir a generar una ideología europeísta difusa que vaya aceptando acríticamente cualquier propuesta que venga de la UE".

El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha afirmado que esta es una reforma útil y necesaria para modernizar y actualizar la administración, y ha celebrado que responde a una visión del mundo de una "Catalunya abierta al mundo, solidaria y que refuerce en este momento el multilateralismo y el derecho internacional de los derechos humanos".

Crítica a ERC

Desde Junts, Francesc de Dalmases ha criticado que los republicanos no se hayan puesto en contacto con su partido para acordar el texto de la norma: "No seremos cómplices de la mediocridad. Y en este caso vamos tarde, pero nos gustaría que reflexionáseis, os lo hemos dicho al principio, así no se hacen las cosas", ha lamentado.

El diputado socialista Alberto Bondesio ha sostenido que la aprobación de esta norma es una elección "entre un modelo de falsos patriotas y sonidos guturales de la internacional del odio" y un modelo de diálogo y paz basado en el derecho internacional, los derechos humanos, la libertad, el pluralismo y la cooperación, y ha destacado que servirá para defender mejor los intereses de Catalunya.

Sílvia Orriols (AC) ha criticado que esta norma "responde más al objetivo de repartirse cargos que a la voluntad de defender la causa independentistas", y ha asegurado que se trata de un cuerpo de acción exterior sin credibilidad internacional y sin competencias efectivas, que considera que solo servirá para reforzar el autonomismo, textualmente.