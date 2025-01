A partir de este día no podrás usar un coche con etiqueta B en Cataluña

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en un término habitual para muchos ciudadanos desde que comenzaron a diseñarse hace una década. Estas áreas urbanas fueron concebidas con el objetivo de restringir la circulación de los vehículos más contaminantes, una clasificación que en España se establece según la etiqueta ambiental otorgada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a los automóviles nuevos.

Los defensores de esta medida sostienen que la limitación de acceso contribuye significativamente a la mejora de la calidad del aire y representa un avance en la lucha contra la contaminación atmosférica, acústica y el cambio climático. No obstante, en la práctica, supone una dificultad considerable para aquellos propietarios de vehículos que no cumplen con los estándares de emisiones exigidos.

El pasado verano, el Govern aprobó mediante decreto el 'Plan de calidad del aire, horizonte 2027', un programa que contempla 84 medidas y 386 acciones enfocadas en la reducción de la contaminación y la protección de la salud pública. Dentro de este plan, las ZBE juegan un papel fundamental, especialmente en los municipios con más de 50.000 habitantes, donde se han establecido nuevas normativas para reforzar la reducción de emisiones generadas por el transporte motorizado.

En este contexto, se determinó que a partir de enero de 2026 los vehículos identificados con el distintivo amarillo (etiqueta B) tendrán restricciones en las ZBE, aunque inicialmente solo en días en los que se emitan avisos por altos niveles de polución. En la actualidad, estas alertas son poco frecuentes y se producen en contadas ocasiones a lo largo del año.

No obstante, la medida se endurecerá progresivamente, y a partir de enero de 2028 será permanente, sin depender de episodios de contaminación. Si no se producen modificaciones en la normativa, desde el 3 de enero de ese año (dado que el 1 y el 2 serán fin de semana) los vehículos con etiqueta B no podrán acceder a las Zonas de Bajas Emisiones en ningún momento.