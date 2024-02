La prima de la denunciante: "Me sentí incómoda porque Alvez me tocó el coño"

La prima de la víctima de la presunta agresión sexual por parte de Dani Alves, que junto a una amiga estuvo con ella la noche de la violación en la discoteca, ha relatado que se sintió incómoda: "Nos bailaban muy cerca. Me puso la mano y me tocó mi zona íntima".

El juicio ha empezado este lunes en la Audiencia de Barcelona, en la que ha declarado la víctima a puerta cerrada y la otra amiga con la que salieron de fiesta aquella noche.

"Sé que a la denunciante le puso la mano en la zona íntima también. Yo me separé porque lo había intentado con una y con otra, y vino mi prima y me dijo que él le insistía mucho en que se fueran a algún sitio y ella no quería irse", ha añadido.

Ha relatado que vio a Alves dirigirse a una puerta --que pensaba que era una salida al exterior-- y que estuvo esperando a la víctima, y que ella misma le dijo que se fuera a hablar con él.

La testigo también ha dicho que se quedó a solas con un amigo de Alves y que estuvieron conversando y se dieron el Instagram y, al cabo de unos minutos, vio que se abría la puerta y salió el futbolista, pero su prima tardó unos minutos y vio que "tenía muy mala cara".

"Le pregunté si estaba bien y si quería que nos fuéramos, y ella me dijo que necesitaba irse. Nos fuimos de allí y yo escribí a mi amiga diciéndole que (la víctima) necesitaba irse. Sólo me dijo que le había hecho mucho daño, que se había corrido dentro", ha sostenido.