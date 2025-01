Los promotores de la ILP sobre la independencia se reúnen con Rull y piden verse con Junts, ERC y CUP

Solidaritat Catalana per la Independència, los promotores de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) sobre la independencia, se han reunido este martes con el presidente del Parlament, Josep Rull, y han pedido formalmente a Junts, ERC y CUP mantener un encuentro de cara a las próximas semanas.

La reunión con Rull llega después de que la Mesa congelara a finales de diciembre la tramitación de la ILP, a petición de los mismos promotores, para explicar su contenido al presidente de la Cámara.

Han acudido al encuentro el secretario general de Solidaritat Catalana per la Independència, David Folch, y el secretario general de Relaciones Institucionales, Francesc Fíguls, que han explicado que la petición formal de reunirse con los grupos parlamentarios se hizo la semana pasada y en estos momentos están a la espera de su respuesta.

Folch, en una atención a los medios tras la reunión con Rull, ha afirmado que "hasta que no se abran estas reuniones, los procedimientos no seguirán adelante", para poder hablar con los grupos antes de que la Mesa del Parlament decida si la admite a trámite o no.

"Convencer" a ERC

Su intención es intentar convencer tanto a Junts como a ERC de apoyar su tramitación, así como por "cortesía política" se ha emplazado a la CUP, ya que en su anterior tramitación sí formaban parte de la Mesa.

A principios de diciembre, Solidaritat Catalana volvió a registrar la ILP con el mismo redactado que ya presentaron en febrero y que la Mesa de entonces admitió a trámite, acuerdo que posteriormente tumbó el Tribunal Constitucional (TC).

Aun con la abstención de ERC en febrero, la ILP contó con los apoyos suficientes para ser admitida a trámite, pero la conformación actual de la Mesa indica que se requiere a los republicanos para que avance: "Nosotros tenemos una obligación de intentar hablar con ERC y convencerlos de que voten que sí".

Posible respuesta del TC

Ante una eventual repetición de ser tumbada por el TC, Folch ha asegurado que les da igual su respuesta: "No nos preocupa en absoluto lo que diga el TC, que diga lo que quiera, nosotros plantearemos después otra cosa o no".

"Queríamos hacer una respuesta automática de decir: 'no aceptamos tu autoridad'. Evidentemente, puede haber exactamente la misma respuesta y ya pensaremos si seguimos presentando o no ILP", ha explicado, a la vez que ha detallado que la presentación importante fue la de febrero.

Al inicio de la reunión, los promotores de la ILP han hecho entrega a Rull del libro "País Valencià. Eixida d'emergència" de Ricard Chulià.