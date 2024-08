El PSC capitaliza la Cataluña post procés

"Catalanes, el Procés ha muerto", dijo un destacado miembro del PSC el pasado jueves, tras la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. En efecto, tras los gobiernos independentistas que sucedieron a la victoria de Artur Mas en las elecciones autonómicas de 2010, la derrota del secesionismo en las urnas el pasado 12 de mayo puso punto y final a una etapa de desafío constante a la unidad del Estado, que alcanzó su clímax con el referéndum ilegal del uno de octubre de 2017 y que, de la mano, monopolizó el poder territorial catalán que antaño reunió en buena medida la Convergència de Jordi Pujol. Solo durante un breve periplo a principios de siglo pudieron los socialistas hacerse con el Govern, compartiéndolo forzosamente con ERC y el espacio que hoy ocupan los comunes. El Ayuntamiento de Barcelona, la segunda institución catalana más relevante, sí ha sido una plaza de gobierno histórica del PSC, pero también con el auge secesionista perdieron la alcaldía en detrimento de un a la sazón convergente Xavier Trias. La «nueva izquierda» de Ada Colau, más tarde, privó a los socialistas del gobierno de la ciudad hasta 2023, cuando el socialista Jaume Collboni «recuperó» el mando.

La «nueva etapa» que promete abrir Illa al frente de la Generalitat, así pues, tendrá la complicidad de un consistorio de Barcelona socialista, como le ocurrió también a Pasqual Maragall cuando cruzó la plaza Sant Jaume y a su heredero José Montilla, el último presidente autonómico del PSC. También durante la mayor parte de ambos tripartitos era socialista el presidente del Gobierno, por aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora lo es Pedro Sánchez, no únicamente militante de las mismas filas que Illa, sino también «amigo» suyo, como recuerda con frecuencia el actual líder del PSOE, que le nombró ministro de Sanidad en su primera andadura en la Moncloa. Asimismo, y siendo la única en Cataluña en manos de los socialistas, también el PSC lidera la Diputación de Barcelona. Su presidenta, Lluïsa Moret, suena de hecho con mucha fuerza para convertirse en consejera del ejecutivo de Illa, quien por cierto toma hoy posesión en el cargo. En esta línea, también es destacable que nueve de las diez ciudades más pobladas de Cataluña están asimismo gobernadas por el PSC, y la única que no lo hace es Badalona, en manos del PP de Xavier Garcia Albiol. David Quirós, en l’Hospitalet de Llobregat; Marta Farrés, en Sabadell; Felix Larrosa, en Lleida; Rubén Viñuelas, en Tarragona; David Bote, en Mataró; y Núria Parlon, en Santa Coloma de Gramenet, se unen a Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que dejó el PSC para formar una escisión municipal con Tot per Terrassa. En las últimas elecciones, a pesar de ello, los socialistas fueron la segunda fuerza en la localidad egarense; y la primera en el conjunto de Cataluña a pesar de que Junts consiguiera hacerse con más alcaldías.

En las últimas elecciones generales, celebradas hace poco más de un año, también el PSC fue la formación que más diputados catalanes aportó al conjunto del Congreso de los Diputados. También en el Senado, siendo pues este un fuedo muy relevante para el socialismo español. Contando al recientemente investido Illa, solo hay cuatro presidentes autonómicos socialistas en España en la actualidad, y uno de ellos es Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, muy crítico con el ejecutivo de Sánchez. Las otras dos son Navarra y Asturias. En cualquier caso, la victoria de Illa en las urnas y su posterior capacidad para alcanzar acuerdos de investidura con ERC y los comunes no es más que la consolidación de una tendencia que viene reafirmándose en los últimos años, los de la decadencia del Procés. «La nueva Cataluña será socialista», afirmó eufórico el mismo diputado que firmó el acta de defunción del independentismo. El PSC diseñará la Cataluña de los próximos años con una importante cuota de poder territorial, y esperan "pasar página" de unos años "muy complicados" para la sociedad catalana.