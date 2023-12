El PSC permite la "estelada" de sus socios de ERC en el Ayuntamiento de Manresa

En Manresa sigue otra concesión del PSC a sus socios independentistas. Concretamente, permiten que una "estelada" cuelgue en la fachada del consistorio, en el que forman gobierno local junto a ERC.

El PSC mantiene en su ideario «devolver el ayuntamiento y todos los sitios oficiales que dependen de ellos a todos los manresanos y manresanas sacando las esteladas y los símbolos que no sean los oficiales del país y de la ciudad», pero que esto fue así no para firmar un pacto de gobierno con el independentismo. De hecho, dijeron que “el PSC no interpondrá ningún recurso en este sentido, en consecuencia con el hecho de ser una fuerza de gobierno que ha pactado respetar los acuerdos de pleno y la libertad de posicionamiento político de cada formación”.

Una de las cuestiones que planeo el entorno independentista a raíz del pacto entre ERC , el PSC e Impulsem para formar gobierno en Manresa fue que si las "esteladas" que el Ayuntamiento tenía en edificios y postes públicos de la ciudad se mantendrían o, por el contrario, se retirarían de acuerdo a las exigencias que mostraron los socialistas durante la campaña.

Una vez haya pasado el período electoral, “las esteladas volverán a su sitio“, aseguraron desde el Ayuntamiento. El pacto suscrito entre ERC, el PSC e Impulsem en este sentido se limitó a remarcar el acatamiento de las decisiones que ha tomado el pleno en este sentido, o sea, a la instalación de las “esteladas” en el punto donde se encontraban .

El PSC de Manresa dejó claro durante la campaña electoral de las municipales del 28-M que para pactar era necesario retirar la estelada del ayuntamiento. Pero la victoria de ERC en los comicios cambió esta condición impuesta por los socialistas. Finalmente, los republicanos sumaron fuerzas con el PSC y PDeCAT para formar gobierno municipal, y la "estelada" sigue desplegada en el balcón del ayuntamiento de Manresa. El candidato socialista a la alcaldía, Anjo Valentí, argumentó que esta condición en campaña era un planteamiento "de máximos" y que solo se podía aplicar en caso de que el partido obtuviera el apoyo electoral.

El candidato socialista se echó atrás y no obligará a quitar esta bandera que, según declaraba durante el periodo electoral, tenía que retirarse porque "no nos representa a todos". De hecho, Valentí ha afirmado al citado medio que "el PSC no interpondrá ningún recurso en este sentido, en consecuencia con el hecho de ser una fuerza de gobierno que ha pactado respetar los acuerdos y la libertad de posicionamiento político de cada formación". Sin embargo, ha asegurado que existe un acuerdo verbal entre los socios de gobierno en Manresa para solicitar un informe jurídico sobre la presencia de una estelada, sobre la que ha alertado que se trata de un símbolo no oficial y que, por lo tanto, la jurisprudencia al respecto es clara.