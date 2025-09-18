¿Quiénes son los expresidents de la Generalitat y a qué se dedican hoy?

Esta misma semana, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, anunció su renuncia al sueldo de expresident del Govern para trabajar en una empresa familiar. Tras la noticia, tanto el actual líder catalán, Salvador Illa, como algunos pasados como Artur Mas o José Montilla han opinado al respecto.

En una entrevista conjunta, ambos expresidents aseguraron que creen que la renuncia de Aragonès responde, entre otros motivos, a su juventud, a los años de vida laboral que le quedan hasta jubilarse y al papel de su familia.

En la misma entrevista en la Cadena Ser, Montilla explicó que él tampoco cobra la pensión de expresidente porque tiene otra actividad laboral y Mas -que sí que la cobra- insistió en que Aragonès, como ellos, no ha renunciado a su oficina y agenda como expresidente.

En este sentido, estos son todos los expresidentes de la Generalitat de Cataluña desde finales de la dictadura y su actividad actual: