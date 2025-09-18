Política
¿Quiénes son los expresidents de la Generalitat y a qué se dedican hoy?
Pere Aragonès anunció recientemente que renuncia a su sueldo como exlíder catalán
Esta misma semana, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, anunció su renuncia al sueldo de expresident del Govern para trabajar en una empresa familiar. Tras la noticia, tanto el actual líder catalán, Salvador Illa, como algunos pasados como Artur Mas o José Montilla han opinado al respecto.
En una entrevista conjunta, ambos expresidents aseguraron que creen que la renuncia de Aragonès responde, entre otros motivos, a su juventud, a los años de vida laboral que le quedan hasta jubilarse y al papel de su familia.
En la misma entrevista en la Cadena Ser, Montilla explicó que él tampoco cobra la pensión de expresidente porque tiene otra actividad laboral y Mas -que sí que la cobra- insistió en que Aragonès, como ellos, no ha renunciado a su oficina y agenda como expresidente.
En este sentido, estos son todos los expresidentes de la Generalitat de Cataluña desde finales de la dictadura y su actividad actual:
- Josep Tarradellas: fue nombrado -restaurado- como líder catalán en 1977 hasta 1980. Falleció ocho años después.
- Jordi Pujol: llegó al poder en 1980, y gobernó durante casi seis legislaturas, hasta 2003, como lider de CiU. Actualmente, según Vaniatis, mantiene despacho, asesores y escoltas, así como una oficina privada. No ejerce cargo institucional, y ha estado envuelto en los casos de corrupción presuntamente vinculados a su familia investigada ("caso Pujol"). Vive retirado de la política activa, pero aparece intermitentemente en actos.
- Pasqual Maragall i Mira: tomó el relevo de Pujol al frente de la Generalitat -PSC-. En 2007 hizo público que padecía Alzheimer. Creó la Fundació Pasqual Maragall para la investigación de la enfermedad y otras neurodegenerativas relacionadas. Es presidente vitalicio u honorífico de la fundación.
- José Montilla: gobernó desde el 2006 hasta el 2010 como líder del PSC. Él mismo explicó que no cobra la pensión de expresidente porque tiene otra actividad laboral, aunque sigue participando en ámbitos públicos.
- Artur Mas i Gavarró: presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2010 y 2016. En julio de ese mismo año fue elegido presidente del PDeCAT, cargo del que dimitió en enero de 2018. Aparece en debates, en medios, conferencias...Y sí cobra la pensión. En 2017 fue condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia.
- Carles Puigdemont: fue presidente entre 2016 y 2017. Actualmente está prófugo de la Justicia en Bruselas, y es líder del partido catalán Junts per Catalunya.
- Quim Torra: tomó el relevo de Puigdemont, y ejerció como presidente durante dos años. Fue inhabilitado como President. Desde entonces participa en política, en medios, en discursos públicos...Pero sin cargo institucional.
- Pere Aragonès: tras estar al frente del Govern desde 2021, en 2024 convocó elecciones. Recientemente ha renunciado a la retribución como expresident que le correspondía según la ley.
✕
Accede a tu cuenta para comentar