El frizz real: la Reina Letizia y su batalla (glamurosa) contra la humedad en la cena de gala con el sultán de Omán

Ni los diamantes, ni los vestidos de alta costura, ni siquiera la solemnidad del Palacio Real de Madrid pudieron librar a la Reina Letizia de un enemigo silencioso que ataca sin piedad en las noches húmedas: el temido frizz. Durante la cena de gala ofrecida en honor al sultán de Omán, las cámaras captaron cada detalle del evento: los candelabros brillaban, los uniformes de gala relucían y los invitados internacionales comentaban la exquisitez del menú. Sin embargo, hubo un detalle que las expertas en belleza no pasaron por alto: ese leve halo eléctrico en la melena de Su Majestad que, lejos de restarle elegancia, la acercó un poco más al resto de los mortales.

Porque sí, incluso una Reina puede sucumbir a la humedad madrileña de noviembre. Su Majestad puede dominar discursos, miradas y hasta los protocolos más exigentes del cuerpo diplomático, pero el frizz no entiende de títulos ni de coronas. Es democrático, imprevisible y, como diría cualquier peluquero con sabiduría de salón, solo se combate con estrategia, productos adecuados y un buen difusor iónico.

El cabello de Letizia, siempre impecable en sus apariciones públicas, ya sea su característico bob pulido o el recogido bajo con raya lateral que suele elegir para eventos de Estado, mostró esta vez su lado más humano. Un gesto capilar que, paradójicamente, la hizo aún más cercana. Porque, seamos sinceras, ¿quién no ha salido de casa con el pelo perfecto y ha llegado al evento con una nube de encrespamiento digno de tormenta tropical?

La Reina, fiel a su estilo pulcro y natural, demostró que la elegancia no reside en la perfección, sino en la actitud. Y aunque el frizz se coló sin invitación en la cena real, su Majestad supo llevarlo con la misma templanza con la que sostiene la agenda institucional.

Dicen que el frizz es el precio que paga el cabello por la humedad, la electricidad estática y el estrés… pero también es la prueba de que, incluso en Palacio, el pelo tiene vida propia. Y si hasta una Reina tiene días “eléctricos”, el resto de las mortales podemos respirar tranquilas: el glamour y la humedad no siempre van de la mano.

Los aliados anti-frizz que querría toda reina (y su peluquero de confianza)

Para empezar, nada como el nuevo Gloss Absolu de Kérastase, una gama de cuatro productos pensada para lograr un acabado espejo, con ácido hialurónico, ácido glicólico y extracto de rosa silvestre en aceite. Promete hasta cuatro días de efecto anti-frizzy una melena que desafía la humedad madrileña con dignidad regia.

Gloss Absolu de Kérastase .

Y si el verano dejó su huella, el salón TBC Hair, en colaboración con Goa Organics, tiene el ritual perfecto: Deep Reset TBC, un tratamiento en dos pasos que limpia en profundidad elimina metales y reconstruye la fibra capilar. “Es como un botón de reinicio capilar”, explica el estilista Fran Galán, responsable de que más de una melena en la corte se mantenga impecable tras eventos de etiqueta.

El perfume del cabello… sí, también huele a realeza. Porque un cabello perfecto no solo se ve, también se siente y… se huele. La emblemática fragancia de Hair Rituel by Sisley ahora se reinventa como perfume para el cabello y el cuerpo. “Adictivo”, “divino”, “embriagador”, dicen quienes lo han probado. Su mezcla de limón, verbena, lavanda, mimosa y fondo ambarino amaderado envuelve la melena con una elegancia tan discreta como la de la propia Reina.

Hair Rituel by Sisley .

El toque final: un secado digno de palacio. Para culminar el ritual, nada como el nuevo secador Termix Professional Illusion, que reduce el tiempo de secado hasta un 40% y elimina el encrespamiento gracias a su tecnología iónica. Potente, ligero y silencioso , como un buen servicio de la Casa Real, promete un acabado brillante y sin electricidad estática.

La próxima vez que la Reina Letizia presida una cena de gala, la pregunta no será quién firmó su vestido, sino qué tratamiento ha usado para mantener su melena realmente impecable. Porque en cuestiones de belleza, incluso las reinas saben que el trono no protege del frizz.