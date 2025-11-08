Si crees que 'Interstellar' es insuperable, tienes pendiente esta obra maestra de ciencia ficción

Estrenada en 1997 y dirigida por Robert Zemeckis, Contacto es una de esas películas que marcaron un antes y un después en la forma de entender la ciencia ficción. Basada en la novela homónima del astrónomo y divulgador Carl Sagan, la película pretende desarrollar una atrevida historia en la que la ciencia, la fe y la curiosidad humana se cruzan en un terreno común: la búsqueda de sentido en el universo.

Imagina esto: estás solo, frente a un océano de antenas parabólicas que pretenden escuchar lo más lejano del universo. De pronto, una señal. No dejas de pensar en el interrogante que una inmensa parte de la ciencia pretende responder. ¿Y si no estamos solos? Así comienza el filme, una película que se mueve por otros caminos diferentes a lo que podría entenderse como un blockbuster espacial.

Una mirada más humana al universo

La trama sigue a Ellie Arroway, una científica brillante que dedica su vida a la búsqueda de señales extraterrestres. Su perseverancia da fruto cuando detecta una transmisión proveniente del sistema estelar conocido como Vega. A partir de ese descubrimiento, la cinta planta la semilla de una reflexión profunda sobre la comunicación, la política y las tensiones entre lo que supone la razón y la creencia. ¿Qué haría la humanidad ante la evidencia de otra inteligencia?

Aunque Interstellar y Contacto nacieron en épocas distintas, ambas películas comparten el mismo deseo de entender qué lugar ocupamos en el universo. Sin embargo, lo hacen desde perspectivas muy diferentes. Mientras Christopher Nolan construye un relato monumental, Robert Zemeckis apuesta por un viaje más íntimo. A diferencia de la película protagonizada por Matthew McConaughey, Contacto se mantiene con los pies en la Tierra, explorando la grandeza de lo desconocido desde un laboratorio.

Así que si alguna vez te paraste un momento a mirar al cielo y pensaste “ojalá alguien allá arriba también esté mirando”, Contacto es esa película que aún tienes pendiente. No esperes un filme que te atrape por un ritmo frenético, sino que plantea una ciencia ficción de corte más filosófico que pretende ir un paso más allá. Después de todo, no hay ciencia más profunda que la que nos recuerda que seguimos esperando una señal. Es posible que la recibiésemos hace tiempo, solo que no la supimos reconocer. Contacto está disponible en Movistar Plus+ y HBO Max.