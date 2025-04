Recomendaciones en lengua catalana: Marta Orriols, Estel Solé, Albert Pijuan

Marta Orriols. Los matices del amor pueden convertirse en una novela

Marta Orriols se consolida como la gran autora que es con «A l’altra banda de la por». En sus páginas encontramos la historia de Joana quien tiene el estímulo y la incertidumbre de un cargo nuevo como responsable de la restauración y conservación de las obras de arte del Mnac, además de dos hijos adolescentes que empiezan a hacer la suya. A ello se le suma, años después de la separación, la petición de divorcio del exmarido, que quiere casarse con una mujer de la que espera una criatura. Introvertida y observadora, Joana se esfuerza por descifrar los cambios y algunos hechos inquietantes de su entorno que debilitan el equilibrio que le procura la vida. Mientras se ocupa de las obras de arte que el tiempo ha dañado, le reviene a la memoria un hombre con el que pasó dos noches hace ya años.

Estel Solé. Una obra con premio sobre segundas oportunidades

Estel Solé se alzó con el último Premi Ramon Llull con «Aquest tros de vida», una historia sobre Lena, una científica ambiciosa que se afana por conciliar los hitos laborales con la crianza. Cuando está en lo alto de la escalera de las ilusiones, un par de estremecimientos vitales la devuelven a la salida de salida. Es precisamente cuando se encuentra en plena derrota personal, desafiando su matrimonio, la opinión ajena e, incluso, a sí misma, que decide emprender un viaje inesperado con Abel que la lleva a Occitania, a casa Margue y Benoît. La convivencia con los tres desconocidos hará que Lena se haga preguntas y se plantee dilemas inesperados sobre la vida, la muerte y el amor. Todo ello lo narra la autora explorando con sensibilidad la crudeza vital y la fuerza para seguir adelante.

Albert Pijuan. Sobre la identidad, los dobles y el peso de la familia

Una de las novelas del año es la que firma Albert Pijuan, uno de esos libros que se mueven no solo por las buenas críticas sino por el boca-oreja. Eso es lo que ha pasado con «La gran substitució», donde nos encontramos en En una exclusiva clínica croata a Dino que espera para someterse a una operación de cirugía plástica, aunque no tiene claro en qué consistirá. Mientras, para matar el tiempo, el joven explica al paciente de al lado la increíble sucesión de eventos que le han llevado hasta allí: paternidades no reconocidas, artículos plagiados y usurpaciones de identidad. Intervienen individuos tan inverosímiles como un conocido productor de Hollywood, algunos artistas del italo disco o los miembros de una secta que quiere predecir el futuro a través de los peinados de Nicolas Cage.

Irene Pujadas. Un debut que está dando mucho de que hablar

Pocos autores jóvenes pueden presumir hoy de haber publicado algún relato en la prestigiosa revista «Newyorker». Irene Pujadas está en ese grupo de privilegiadas gracias a su talento literario, algo evidente en «La intrusa», su primera novela publicada. En este libro tenemos como protagonista a Diana se anima a emprender un viaje hacia su mundo interior. ¿Por qué no? Enroscar los tornillos flojos, arreglar los cuatro mecanismos que fallan y salir higiénica, nueva y lustrada. Lejos de ser un viaje fácil, sin embargo, el periplo la llevará a conocer geografías y criaturas del todo imprevistas, entre burócratas, turistas, guardias e, incluso, un ángel, por lo que y tendrá que driblar persecuciones, aguantar escarnios y andar muchos kilómetros para conseguir su objetivo.

Joan Maragall. Un clásico de la poesía que también fue periodista

Edicions 62 sigue con la laboriosa labor de recoger la totalidad de la producción literaria de Joan Maragall, una de las cimas de las letras catalanas de todos los tiempos. Al volumen dedicado a la poesía se le suman ahora tres que incluyen los artículos que el Maragall periodista publicó en los diarios de la época, tanto en catalán como en castellano. A ello se le suman discursos, prólogos o una biografía que quedó inédita tras su muerte y que estaba dedicada al periodista y escritor Joan Mañé i Flaquer.

Todo ello es el resultado de veinte años de trabajo por parte de Lluís Quintana Trias e Ignasi Moreta, quienes rescatan de hemerotecas crónicas periodísticas, como las que publicó de manera anónima en «Diario de Barcelona». Todo ello es un festival para cualquier lector.