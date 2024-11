¿Será festivo el lunes 9 de diciembre en Cataluña?

A los españoles les gusta apuntarse en el calendario los días que son festivos a lo largo de todo el año. Ahora que está concluyendo el 2024 y que días en los que no se tiene que trabajar como: el Día del Trabajador, San Juan, la Fiesta Nacional de Catalunya o el Día de Todos los Santos; ya son historia, toca pensar en los pocos que quedan porque la Navidad está a la vuelta de la esquina.

Si la época en la que llegan los renos de Papá Noel y en la que los Reyes Magos ilusionan a todos los niños está tan cerca, también significará que se le dará la despedida a este 2024 (muy marcado en su recta final por las consecuencias de la DANA), y se ofrecerá la bienvenida a un 2025 que ya tiene confirmado cuáles serán sus festivos, tanto nacionales como autonómicos.

Calendario laboral Barcelona 2024: Este es el próximo festivo laboral con tres días de fiestas Pixabay Pixabay

¿Cuáles son los próximos días festivos en Cataluña?

Las próximas fechas en el calendario en la que se celebrarán festivos en España serán los siguientes: tanto el Día de la Constitución (6 de diciembre) como el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). Ambos caerán en fin de semana, concretamente el primero será viernes y el segundo domingo.

Los últimos festivos"aprobados en el calendario laboral de Cataluña" son: el 25 de diciembre (miércoles), que se corresponde al Día de Navidad, y el 26 de diciembre (jueves), fecha en la que se celebra San Esteban (fiesta de la Comunidad Autónoma, no nacional).

Como es evidente, en España no gusta que un día en el que se puede descansar del mundo laboral caiga justo cuando, de por si, no se trabaja. Sin embargo, se podrá seguir disfrutando de un puente en el que el día 6 del mes que viene no habrá que acudir al trabajo. Sin embargo, esa jornada festiva que cae domingo, que se podrá seguir aprovechando como día para recargar las pilas aunque no goza de ese carácter exclusivo, tiene una excepción en algunas Comunidades Autónomas.

El 9 de diciembre será día festivo en Cataluña?

Cabe destacar que el Día de la Inmaculada Concepción no es un festivo nacional, por lo que la decisión de homenajearlo al día siguiente (9)es decisión de cada comunidad. El Día de la Constitución, al ser una celebración nacional, es inamovible para todos los españoles, por lo que ofrecer también el lunes sería todo un lujo para aquel que busque, ya sea descansar, hacer un viaje o estudiar para los exámenes finales, disfrutar de un puente muy alargado.

La decisión que ha tomado la comunidad catalana con respecto a esta cuestión, según confirmó el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha sido que el próximo lunes 9 de diciembre de 2024 será laborable, por lo que en Cataluña no será festivo ese día. Oficialmente, esa jornada se desarrollará con total normalidad y ésta no ha sido la única Comunidad Autónoma que se ha decantado por esta opción.

Cuadrante de los festivos que se celebran en cada Comunidad Autónoma BOE

¿En qué comunidades será festivo el 9 de diciembre?

A continuación, se va a presentar un listado de todas las Comunidades Autónomas de España donde se especificará si se celebra o no como día festivo el lunes 9 de diciembre en conmemoración a la Inmaculada Concepción: