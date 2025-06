El Sónar arranca hoy con Nathy Peluso como cabeza de cartel

El Festival Sónar volverá a convertir desde este jueves al sábado los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona en capital de la cultura electrónica en una edición con casi 200 propuestas y Nathy Peluso, Peggy Gou, Bicep, Overmono, Four Tet, Skrillex, Yerai Cortés, Mushka y Honey Dijon entre los nombres destacados.

La edición de este año del Sónar de Barcelona ha estado marcado por la polémica por la vinculación con el fondo KKR, con el que el festival ha asegurado tener una relación nula y ha reiterado su condena al "genocidio" en Palestina. El festival ha asegurado que mantiene el 87% de la programación que tenía prevista inicialmente, ha cubierto los 'slots' de artistas que han cancelado, y ha remarcado que tiene todo listo para comenzar el festival este jueves y con el Sónar de Noche del sábado prácticamente 'sold out'.

La programación central del festival se iniciará este jueves con un concierto inaugural en el Palau de la Música a cargo del conjunto Frames Percusion, que combinan obras de Raquel García-Tomás y Steve Reich. En la programación de Sónar de Día del jueves en Fira de Barcelona Montjuïc --en el último año allí-- figuran Chano Domínguez & Bronquio, Alizzz --que ha mostrado su apoyo al festival pese a ser contrario a la presencia de fondos--, Nahoomie, Sarra Wild, Blawan y Mochakk.

El Sónar de Día del viernes contará con Raül Refree+Niño de Elche, Alva Noto+Fennesz, Menhir, Tarta Relena, Honey Dijon, Maria Arnal, Radio Slave y Josh Caffé.

En el primer día de Sónar de Noche en Fira de Barcelona Gran Via, el viernes, tendrá artistas como Angel Molina, Bicep, Sicaria, Pa Salieu, Daito Manabe, Modeselektor, Four Tet, Richie Hawtin, Barry can't swim, Helena Hauff y Tim Reaper.

El sábado, el Sónar de Día tendrá a Mushka, Ewan McVicar, Samantha Hudson, Overmono, Yerai Cortés, Paranoid London, Wallis, Alinka y Actress & Suzanne Ciani. La programación concluirá el sábado con el Sónar de Noche con doble ración de Nathy Peluso, un primero concierto en el que presentará 'Grasa' y una sesión DJ a seis manos junto a Chris Collins y Afri K.

El resto de la programación del Sónar de Noche contará con Undo, T.Modet & Carlotto Rose, Eric Prydz, Dokku, Polo & Pan, Skrillex & Blawan, Armin van Buuren b2b Indira Paganotto, Hiroko Yamamura, Vintage Culture y Actress.

El cierre del festival será el domingo con un segundo concierto en la Fundació Miró de Barcelona, en formato íntimo, en el marco de la celebración de su 50 aniversario. SÓNAR+D

El Sónar+D -dedicado a la innovación tecnológica y la industria musical- tendrá una charla-taller en la que la artista Libby Heaney presentará un espectáculo musical de 'livecoding' mediante computación cuántica. También tendrá a Xin Liu, artista e ingeniera especializada en lo extraterrestre, y Albert.Data, que usará una Brain Computer Interface para 'desnudar' su cerebro sobre el escenario.

El Sónar+D contará con el proyecto de reinterpretación digital de las pinturas románicas de Sant Climent de Taüll 'Lux Mundi', y la instalación 'Neomatèria', que explora la relación entre el sonido y la transformación creativa de la materia.