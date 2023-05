TV3 oculta la fuga de patrocinadores del programa del gag de la Virgen del Rocío

Tras los hechos, Sigfrid Gras, director de TV3, aún no ha dado detalles del motivo por el que las empresas alimentarias Haribo y Borges han dejado de patrocinar uno de los programas estrella de la cadena, el programa “Està passant”, tras la emisión de un gag ofensivo contra Virgen del Rocío.

La publicación “El Triangle’ ha relatado como en la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que tuvo lugar en la cámara autonómica catalana el pasado este viernes, la diputada socialista Rocío García recordó al director de TV3 que “dos empresas patrocinadoras del programa han retirado su aportación económica por el gran malestar generado en la opinión pública catalana y española” por la emisión del número cómico con la Virgen del Rocío.

En su respuesta, Sigfrid Gras se limitó a decir que “hay alguna inexactitud. No nos han retirado patrocinios por culpa de… Sé que ha salido en algún sitio pero no ha sido así”. Pero no detalló las razones por las que Haribo y Borges retiraron su patrocinio, que se produjo justo después de la emisión del gag ‘dedicado’ a la Virgen del Rocío y que provocó las quejas de entidades como la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Cataluña, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o la Conferencia Episcopal Tarraconense.

Según El Triangle, las dos conocidas marcas que han retirado su patrocinio del espacio Està Passant son Borges y Haribo. El programa de TV3 ha perdido así a la mitad de sus patrocinadores. Los otros dos, Eolia y Ferré y Catasús, continúan.os usuarios pidieron a las empresas que patrocinaban el programa de TV3 que retirasen su apoyo, como finalmente han hecho Haribo y Borges.