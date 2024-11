UGT celebra desde este lunes en Barcelona su 44 Congreso Confederal, en el que Álvarez opta a la reelección

UGT celebrará desde este lunes y hasta el miércoles en Barcelona su 44 Congreso Confederal, en el que Pepe Álvarez opta a la reelección como secretario general por tercer y último mandato. Al congreso acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. También participarán la alcaldesa de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), Filo Cañete; el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Habrá entre 100 y 200 representantes sindicales internacionales, como la directora general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y el secretario general de la CSA, Rafael Freire. El congreso confederal es el órgano supremo de UGT y tiene como objetivo marcar las líneas generales de su política sindical, analizar la gestión de los órganos confederales, establecer sus normas de funcionamiento y elegir los miembros que compondrán la Ejecutiva, entre otros órganos. Por tercera vez en la historia del sindicato, Barcelona será la sede del congreso, que prevé reunir a más de 1.500 sindicalistas, que podrían escalar hasta los 3.000 el último día, de los cuales unos 800 delegados serán los encargados de ratificar a Álvarez. ÁLVAREZ, ÚNICO CANDIDATO Nacido en marzo de 1956 en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda, Álvarez lideró UGT de Catalunya y fue designado por primera vez secretario general de UGT en marzo de 2016, sustituyendo en el cargo a Cándido Méndez, que llevaba 22 años como dirigente del sindicato. Tras su reelección en 2021, acude al 44 congreso de UGT como único candidato a la secretaría general y después de cuatro años marcados por la pandemia, la inflación, la subida de los salarios y la actual negociación de la reducción de la jornada laboral. "No me siento nada cansado, no me siento con ningún tipo de cuestión que me impida continuar con un trabajo ilusionante, apasionante", dijo tras presentar su candidatura en Barcelona, donde recibió el apoyo del secretario general del sindicato en Catalunya, Camil Ros. Su idea es aportar experiencia y continuidad a las políticas desarrolladas hasta el momento, y preguntado por si sus 68 años de edad le causan alguna contradicción, apuntó que no es extraño ver a dirigentes de su edad al frente de organizaciones como UGT en el marco del sindicalismo europeo y que entiende las posibles críticas. 'MÁS Y MEJOR SINDICATO' El congreso, bajo el lema 'Más y mejor sindicato', abordará la reducción de la jornada laboral, el acceso a la vivienda, el salario mínimo interprofesional (SMI), las condiciones de los becarios, la sostenibilidad y la igualdad de género, entre otras reivindicaciones. En rueda de prensa, el vicesecretario general de Organización, Rafael Espartero, defendió que "el sindicato debe crecer en número y debe crecer en calidad, debe afrontar los nuevos tiempos, debe de enfrentarse a una nueva forma de producir que tiene que ver con el teletrabajo". CALENDARIO En cuanto al calendario, la jornada empezará este lunes con la elección de la mesa y los saludos institucionales de Díaz, Collboni, Dalmau, Cañete, Houngbo, Garamendi, Freire, Sordo y Feijóo, que en este último caso hará la primera intervención de un presidente del PP en un congreso de UGT. El martes, día en que intervendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se constituirán las comisiones de trabajo y se realizará el debate de ponencias, y por la tarde los delegados votarán las enmiendas y los cargos. El congreso culminará el miércoles con la participación de Illa y con el anuncio de reelección de Pepe Álvarez, que realizará su discurso como nuevo secretario general por tercer y último mandato, como así lo indican los estatutos de la organización.