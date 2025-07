¿Cuándo empieza la pretemporada el Real Madrid? Próximos partidos de Xabi Alonso

El Real Madrid encara una situación crítica de cara al inicio de la temporada 2025/26. Si no se aplaza la primera jornada de LaLiga, prevista para el martes 19 de agosto (21:00h) contra Osasuna, Xabi Alonso contará con tan solo 15 días de preparación para su debut como técnico blanco en competición oficial.

El club ya ha fijado el regreso a los entrenamientos para el lunes 4 de agosto, descartando cualquier stage veraniego. Todo se concentrará en Valdebebas, a contrarreloj y sin margen para imprevistos.

Las vacaciones, intocables: convenio cumplido

La razón del corto margen radica en el convenio laboral que garantiza tres semanas consecutivas de vacaciones para los futbolistas. El Real Madrid quedó eliminado de la Champions el 10 de julio frente al PSG, pero como ese día fue de viaje, no se consideró parte del descanso.

Así, el reloj de vacaciones se activó el 11 de julio y se extenderá hasta el 4 de agosto, dando a los jugadores 24 días seguidos de descanso. Por tanto, el club cumple estrictamente con el convenio colectivo firmado con la patronal.

Real Madrid Jude Bellingham DPA vía Europa Press Europa Press

¿Y la pretemporada? La gran disputa del Real Madrid

El verdadero conflicto se centra en las tres semanas mínimas de pretemporada, una práctica no regulada por normativa pero que hasta ahora se respetaba como costumbre. Fue un compromiso verbal alcanzado en mayo entre LaLiga, RFEF y AFE, con la promesa a jugadores como Koke y Carvajal —que disputaron el Mundial de Clubes— de que los plazos se respetarían. Sin embargo, LaLiga ha negado la existencia de dicho pacto y mantiene que dos semanas de pretemporada son suficientes.

Tanto Osasuna como el propio Real Madrid, además de la AFE y la RFEF, están a favor de posponer el encuentro, en un gesto de comprensión profesional. Desde Pamplona incluso se considera “una muestra de compañerismo” permitir el aplazamiento, algo que podría beneficiar a otros clubes en circunstancias similares en el futuro.

El pulso con Tebas: sin acuerdo a la vista

La posición de Javier Tebas y LaLiga es firme. Hace dos semanas, el presidente envió una carta al club blanco alegando que no existían razones reglamentarias para justificar el aplazamiento. Comparó la situación con la del PSG y Chelsea —ambos finalistas del Mundial de Clubes—, cuyos partidos no han sido pospuestos en sus respectivas ligas. LaLiga recuerda que las vacaciones sí están protegidas legalmente, pero la pretemporada no.

Desde la patronal también hay malestar por la elección del Real Madrid de regresar el día 4 y no el 1 de agosto, lo cual habría dado tres días más de preparación. En Chamartín argumentan que la plantilla ha afrontado una temporada agotadora y que los 24 días de descanso eran necesarios.

Decide el Juez Único de Competición

Con el conflicto enquistado, el asunto ha sido elevado al Juez Único de Competición de la RFEF, que tiene potestad superior a LaLiga. El 11 de julio se abrió un plazo de tres días para presentar alegaciones. La AFE ha sido especialmente dura, advirtiendo del riesgo para la salud de los futbolistas si se reduce la pretemporada.

Aunque aún no hay veredicto oficial, se espera que el fallo sea favorable al aplazamiento, en línea con la postura de la RFEF. La fecha propuesta por Real Madrid y Osasuna es el 29 de octubre, en una jornada intersemanal. No obstante, LaLiga podría maniobrar para adelantar el partido al 27 de agosto, su “as bajo la manga”.

¿Qué pasaría si se aplaza el debut del Real Madrid en LaLiga?

De prosperar el aplazamiento, Xabi Alonso ganaría cinco días y dispondría de una pretemporada de 20 días, rozando el mínimo recomendado. Aunque seguiría siendo un margen ajustado, se percibe como un escenario más realista y asumible. En cambio, si no se modifica el calendario, el técnico vasco solo tendrá dos semanas para preparar su estreno en el banquillo blanco.

El reloj ya corre. A 15 días del regreso a los entrenamientos, la resolución del Juez Único marcará si Xabi Alonso arranca su proyecto con el tiempo justo o con algo más de oxígeno para construir el nuevo Real Madrid.