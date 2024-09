Los vecinos de la Zona Universitaria de Barcelona presentarán recurso contra la reforma del campus de la UB proyectada por el Ayuntamiento

Un pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona sin sorpresas votó aprobar la modificación del Plan de mejora urbana para la adecuación de la ordenación del Campus Sud y también el Plan Especial Urbanístico de la Facultad de Economía y Empresa de la UB en Zona Universitaria. La decisión ha contado con la unanimidad de los grupos municipales a excepción del PP, que se ha abstenido.

Tanto Junts, Barcelona en Comú, como el PP han invitado al gobierno municipal a dialogar con los vecinos que rechazan este polémico macroplan. El concejal popular Juan Milián ha hecho especial hincapié en esta cuestión. “Nos hemos reunido en diversas ocasiones con los vecinos, nos trasladaron su preocupación por la falta de diálogo “, ha afirmado.

Los vecinos denuncian que "no se nos ha tenido en cuenta para nada ni antes de la aprobación inicial del PEU ni en los últimos 6 meses antes de la aprobación definitiva. La participación ciudadana ha sido nula. O sea que solo es a nivel teórico y de propaganda. La realidad es bien distinta y ni el Ayuntamiento ni las Instituciones nos han tenido en cuenta”.

Antes de la Audiencia Pública del Distrito de las Corts, los vecinos de la Zona Universitaria convocaron la tarde del pasado miércoles una concentración en la plaza Comas del distrito de Les Corts, para demostrar su disconformidad con el Plan Especial previsto en la zona, que significará ampliar la Universitat de Barcelona (UB). Aseguran que "este no fue el primer acto que hemos llevado a cabo y no será el último ya que estamos planteándonos de ir al contencioso administrativo". Presentaron más de 30 alegaciones bien fundamentadas y aún no habían recibido la respuesta del Ayuntamiento dos días antes del pleno municipal de la aprobación del Plan Especial Urbanístico.

Los argumentos que presena el Plan van en contra de la agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por el Ayuntamiento de Barcelona".

Consideran que estas obras suponen un "grave impacto", con las siguientes afectaciones vecinales: masificación de edificios y de usuarios en un área reducida ( unos 2900 metros cuadrados), afectación a la movilidad del barrio, como la falta de aparcamientos, aglomeraciones y otras incidencias. También añaden otras posibles afectaciones, como el impacto en la calidad de vida de los vecinos y las personas mayores ( numerosas en el barrio ) durante y después de las obras, además del impacto medio ambiental en los corredores migratorios de aves, la fauna y flora de los jardines públicos del Palacio de Pedralbes y de Torre Girona. Y casi lo más importante, denuncian las incidencias y perjuicios urbanísticos: las alturas y volúmenes desproporcionadas de los dos edificios

proyectados, que a juicio de los vecinos afectados crean una distorsión grave en el paisaje urbano, en el entorno y en el "sky line" de la Diagonal.

Los vecinos afirman que "no estamos en contra de la ampliación de la Facultad de Económicas, ni del traslado de las Facultad de Matemáticas e Informática, de la Central al Campus de la UB, sin embargo, sí estamos en contra de querer encajar un programa tan extenso en un suelo prácticamente residual y que se aproveche el solar al máximo haciendo un rascacielos".

Añaden que "el Plan Especial presentado comporta un impacto social, ambiental y de movilidad en el barrio. Que ni se ha estudiado, ni se ha reflejado en el Plan como dicta la legislación. El Plan no se ha consensuado con los vecinos, tampoco se ha dado ninguna información previa, y evidentemente no se ha hecho ningún procedimiento de Participación Ciudadana".

La edificación que se prevé "no se ajusta a las condiciones del entorno e incumple de forma flagrante el PGMB. Entre los incumplimientos destacamos por ejemplo la ocupación del solar. Según el Plan Especial se puede ocupar el 100% del solar, el límite de ocupación que marca el Plan General es 70%". También creen que se sobrepasa en mucho la edificabilidad y se incumple la obligación de cesión de suelo, ya que hay un incremento de la edificabilidad en usos no docentes.

Más incumplimientos según los vecinos son que la previsión de plazas de aparcamiento es "nula. Se apoyan en que existe área verde, la cual hoy en día ya está colapsada. Los vecinos de las casas antiguas que no tienen aparcamientos, tienen muchos problemas para encontrar aparcamiento como área de residentes".

Señalan también que "el Plan permite edificar hasta 42,5 m de altura + instalaciones y no tiene en cuenta que estas alturas provocarán una sombra permanente sobre los jardines públicos de la calle Keynes en fase de construcción y los jardines del Palacio de Pedralbes", y que "estas alturas propuestas son extraordinariamente desproporcionadas, desfigurando el equilibrado paisaje urbano de la zona".

Finalmente, denuncian que "mucho del techo que se pretende edificar es para acoger el programa no docente de la UB. No es solamente para ubicar la ampliación de Económicas y la Facultad de Matemáticas e Informática" y que "el volumen máximo que propone el Plan es totalmente desmesurado. Se ha hecho sólo pensando en insertar todo el programa UB, en gran parte no docente, sin tener en cuenta a los vecinos que viven en el barrio ni el entorno”.