La ESA busca nuevos astronautas ¿cumples los requisitos?

Hace mucho que los niños ya no quieren ser astronautas. La fiebre del espacio que brotó con el alunizaje se ha ido disipando a través de las generaciones. No obstante, esto podría cambiar pronto. La exploración espacial no ha muerto y durante los últimos años hemos sido testigos de avances espectaculares. La ciencia ficción con la que algunos nos criamos parece menos ficción que nunca y la mayoría de las personas que pueblan nuestro planeta vivirán para ver al primer ser humano que pise Marte. De hecho, ese ser humano podrías ser tú, porque la Agencia Espacial Europea (ESA) ha abierto una convocatoria para reclutar nuevos astronautas.

La convocatoria es tan excepcional como aparenta, no en vano, la ESA solo ha convocado 3 desde que se fundó en 1975 y ya nos separan 12 años de la última, que tuvo lugar en 2008. La intención de la agencia es seleccionar no solo a astronautas “de carrera”, sino también a astronautas de reserva que no se verían obligados a comprometerse a jornada completa con la ESA. En los tiempos que corren, la idea de abandonar el planeta por unos cuantos meses es más tentadora que nunca y puede te atraiga la idea de presentar tu solicitud el 31 de marzo, pero ¿cumples con los requisitos?

Mosaico con imágenes de los astronautas seleccionados por la esa en la candidatura de 2008-2009 fotografiados durante sus primeros nueve años en la ESA.

¿Cuántos cumples?

La ESA ha dejado bastante claro que el proceso de selección no cuenta con unos criterios cerrados y que los que han listado en las ruedas de prensa podrían no estar completos. No obstante, si nos restringimos a lo comunicado hasta ahora encontramos los siguientes requerimientos:

Ser ciudadano de un estado miembro o asociado a la ESA. Tener menos de 50 años de edad. Un buen estado de salud y un correcto funcionamiento de los sentidos. Ser flexible respecto al lugar de trabajo (tanto dentro como fuera de Europa). Capacidad de mantener la calma bajo presión. Voluntad de participar en experimentos científicos, pruebas de natación, de vuelo Estar fuertemente motivado para lidiar con un horario de trabajo irregular, viajes frecuentes durante largos periodos de tiempo y una severa reducción de las relaciones con familiares y amigos. Fluencia en inglés (nivel C1) e idiomas adicionales (con al menos un B2). Contar al menos con un máster en alguna carrera del ámbito STEM (incluida medicina), o tener un título como piloto de aeronaves. Tener al menos 3 años de experiencia profesional tras graduarse durante los cuales pueda verse un aumento de las responsabilidades.

Ilustración donde la ESA muestra las carreras desde las que se puede acceder al puesto de astronauta de la ESA

El proceso

El periodo para presentar las candidaturas dará comienzo el 31 de marzo de 2021 y tendrá lugar a través de la página web de la ESA hasta el día 28 de mayo de 2021. La candidatura deberá estar acompañada con un currículum en formato Europass, una carta de motivación, una copia del pasaporte y un cuestionario online y un certificado médico Part-MED de Clase 2. Nada más cerrar el plazo dará comienzo un largo proceso de selección que durará casi un año y medio, durante el cual los candidatos tendrán que superar seis fases diferentes.

La primera etapa consistirá en un cribado durante el cual se pasarán varios filtros a tenor de los documentos presentados por los solicitantes. La segunda etapa se centrará en evaluar las capacidades cognitivas, técnicas, psicomotrices y de personalidad, y la tercera constará de pruebas psicométricas, ejercicios grupales e individuales, así como pruebas prácticas. La cuarta etapa consistirá en poner a prueba las condiciones físicas y mentales de los candidatos para testar su adecuación para misiones de larga duración. La quinta y penúltima etapa será una entrevista en la que se verificarán los antecedentes penales y las calificaciones educativas, y finalmente, en la sexta etapa los pocos candidatos que queden serán entrevistados por el Director General de la ESA. Solo 4 o 6 de los miles de candidatos iniciales serán capaces de completar el proceso (un 0,05%, lo cual equivale a 1 de cada 2000).

Gráfico mostrando las fases del proceso de selección.

Solo el principio

Claro que todo esto es solo el principio. Los afortunados pasarán por un periodo de entrenamiento de tres fases que durará, al menos, otros cuatro años. En él, se buscará nivelar el conocimiento basal de los astronautas de modo que todos tengan unas nociones sólidas de medicina, ingeniería y supervivencia, así como que dominen el ruso (segunda lengua oficial de la Estación Espacial Internacional) y un conocimiento acerca de la tecnología y los programas de la exploración espacial.

Para ello tendrán que desplazarse a distintas instituciones de todo el mundo, así como a cuevas donde harán pruebas de aislamientos y enclaves con propiedades geológicas análogas a las de algunos objetivos de la exploración espacial. El proceso será largo y duro, pero cuando termine podremos conocer el rostro los próximos representantes de nuestro planeta. Y quién sabe, puede que alguno de ellos sea el nuevo Neil Armstrong que, con sus hazañas, reviva en las nuevas generaciones el olvidado sueño de conquistar las estrellas.

Infografía de la ESA donde se muestra el nuevo concepto de "parastronauta".

QUE NO TE LA CUELEN:

La ESA ha declarado que una parte de las plazas será destinada a personas con cierto grado de discapacidad física a los que ha denominado con el polémico nombre de “parastronautas”. Entre ellos se contemplan a personas con una dismetría en sus piernas (diferente longitud), con una estatura menor de 130 cm o una deficiencia a la altura de rodillas o tobillos (en una o dos piernas) ya sea por parálisis o ausencia.

La ESA no puede asegurar que los parastronautas lleguen a ser enviados a alguna misión espacial, entre otras cosas porque todavía no se ha acordado con las otras agencias implicadas cómo se resolverá y costeara la adaptación de la tecnología para saciar las necesidades de estos nuevos astronautas.

