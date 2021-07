Siga en directo el vuelo de Jeff Bezos

Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, tiene previsto despegar el martes a bordo del vehículo de lanzamiento de su empresa Blue Origin, New Shepard, para un vuelo suborbital. El multimillonario estadounidense volará desde un sitio desértico en el oeste de Texas en un viaje de 11 minutos hasta el borde del espacio, nueve días después de que el británico Richard Branson estuviera a bordo del exitoso vuelo suborbital inaugural de su empresa competidora de turismo espacial Virgin Galactic desde Nuevo México.

Branson llegó al espacio primero, pero Bezos debe volar más alto, 62 millas (100 km) con Blue Origin en comparación con 53 millas (86 km) de Virgin Galactic, en lo que los expertos llaman el primer Vuelo espacial sin piloto con una tripulación totalmente civil. Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon , y su hermano y ejecutivo de capital privado Mark Bezos se unirán en el vuelo otros dos pasajeros, la aviadora pionera Wally Funk , 82, y Oliver Daemen, recién graduado de la escuela secundaria, de 18 años, se convertirán en las personas más viejas y jóvenes en llegar al espacio.

“Estoy emocionado, pero no ansioso. Veremos cómo me siento cuando esté atado a mi asiento”, dijo Bezos en una entrevista con Fox Business Network el lunes. “... Estamos listos. El vehículo está listo. Este equipo es increíble. Me siento muy bien al respecto. Y creo que mis compañeros de tripulación también se sienten bien”. Funk formaba parte del llamado grupo de mujeres Mercury 13 que se entrenó para convertirse en astronautas de la NASA a principios de la década de 1960, pero fue descartada por ser mujer.

Daemen, el primer cliente de pago de Blue Origin, asistirá a la Universidad de Utrecht en los Países Bajos para estudiar física y gestión de la innovación en septiembre. Su padre dirige la empresa de gestión de inversiones Somerset Capital Partners.