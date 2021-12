¿Se están volviendo más claras las plumas de las aves?

La temperatura de su hábitat no es el único factor determinante para el color de los animales. Estudios recientes muestran que la humedad juega un papel fundamental, y los animales que viven en climas húmedos suelen ser más oscuros. Así se camuflan mejor entre las sombras de las plantas que crecen en estos climas. Pero, además, no todas las partes de los animales absorben calor por igual. Por ejemplo, en las mariposas solo una pequeña parte en la cara inferior de las alas absorbe calor. Por eso los colores de la parte superior no se ven afectados por el clima.