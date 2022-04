Resuelta una de las claves para construir un cerebro… de mosca

Compartimos gran parte de las rutas moleculares y del genoma con los animales modelo, de hecho, compartimos más de un 60% de los genes con las moscas, y hasta un 85% con los ratones. Sin embargo, esta afirmación puede malinterpretarse fácilmente; no es que el genoma de la mosca y el humano sean un 60% iguales, porque en el genoma no hay solo genes, si no que existen muchas otras regiones con otras funciones que son menos similares.