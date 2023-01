El blanqueamiento del coral convierte los arrecifes en una batalla campal

Los corales son animales que se encuentran en aguas oceánicas cálidas y poco profundas. Existen diferentes tipos de corales, aunque sin duda los más conocidos son aquellos capaces de construir arrecifes debido a la espectacularidad de las formas y colores que crean. Al final, un arrecife de coral no es más que una estructura formada por los esqueletos de colonias de pólipos de coral, pero sirve como base para algunos de los ecosistemas más diversos de la Tierra. Estos arrecifes albergan una enorme variedad de vida marina, como peces, mamíferos, moluscos, crustáceos y otros invertebrados. Además, los arrecifes de coral también proporcionan importantes servicios ecosistémicos, como la protección de las costas frente a las tormentas y la erosión, y muchas comunidades dependen de ellos tanto para alimentarse como económicamente. Sin embargo, los arrecifes de coral se enfrentan a importantes amenazas, como la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático, que está provocando el blanqueamiento y la muerte de los corales.

Un mundo en blanco y negro

Los peces han de adaptarse a este nuevo ecosistema en el que predominan las blanquecinas rocas formadas por coral muerto, pero cambiar comportamientos que han sido seleccionados durante miles de años no es una tarea fácil. Según muestra un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, al encontrarse con ese entorno, ciertas especies de peces se han vuelto mucho más agresivas y gastan más energía para atacar a otros peces de la misma familia tanto por territorio, como por comida y oportunidades de apareamiento.

El estudio se ha realizado principalmente con peces de la familia Chaetodontidae, conocidos habitualmente como peces mariposa por sus colores brillantes y sus características aletas alargadas, que se asemejan a las alas de una mariposa. Los peces mariposa son generalmente pequeños, aunque algunas especies pueden alcanzar una longitud máxima de unos 20 cm. Son carnívoros y se alimentan de pequeños invertebrados, como crustáceos y pólipos de coral. Además, se trata de peces muy territoriales, como sabrán las personas aficionadas a los acuarios que hayan tenido alguno de estos peces en su haber.

“Nada como una mariposa y pica como una abeja”

Para llegar a esas conclusiones, los investigadores realizaron más de 3.700 observaciones de 38 especies de peces mariposa en arrecifes antes y después de la decoloración del coral, y compararon las diferencias en su comportamiento. Tras la mortalidad del coral que dio lugar al blanqueamiento, las señales entre peces de distintas especies de que no se trataba de una amenaza fueron menos frecuentes, y los encuentros se convirtieron en persecuciones en más del 90% de los casos, frente al 72% antes del blanqueamiento.

Los investigadores también descubrieron que la distancia de estas persecuciones aumentaba tras el blanqueamiento y que los peces gastaban más energía en ahuyentar a posibles competidores que antes. Es posible que el gasto de energía y el aumento de las agresiones provoque lesiones a los peces, que tendrán mayores dificultades en conseguir su propio alimento o en encontrar pareja, lo que puede crear un desequilibrio en el delicado ecosistema marino.

Una retirada a tiempo…

En palabras de la Dra. Sally Keith, profesora titular de Biología Marina de la Universidad de Lancaster y autora principal del estudio: “Al reconocer a otro pez competidor, los peces mariposa pueden decidir si intensifican la lucha o se retiran de ella, con lo que pueden conservar energía y prevenir lesiones. Sin embargo, estas reglas de combate evolucionaron para un terreno concreto que ahora está cambiando”.

Además, como indica la Dra Keith: “Las perturbaciones que se han producido en los últimos años, como el blanqueamiento, alteran la abundancia y la variedad de los corales, que es la fuente de alimento principal de los peces mariposa. Aún no está claro si estos peces tienen la capacidad de actualizar su libro de reglas con la rapidez suficiente para recalibrar sus decisiones.”

Lo que sí que está claro es que estos estudios nos pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento de los animales frente al cambio climático que está sufriendo el planeta. Se espera que, para el año 2050, el 90% de los corales sufran de blanqueamiento, por lo que comprender cómo se van a comportar sus habitantes puede ser clave para diseñar estrategias que permitan la conservación de la mayor cantidad de especies posibles y, así, mitigar los daños.

QUE NO TE LA CUELEN

Los corales forman sus estructuras para defenderse y para ello utilizan materiales de lo más variopintos, desde carbonato cálcico hasta minerales como el aragonito. Este uso de los materiales y de las impurezas que se encuentran en los mismos les permite crear esas formas que transportan a buzos y visitantes a escenarios que parecen sacados de otros mundos.

Para más información acerca del estudio de corales, existe un Noosfera completo en el siguiente enlace. Noosfera.

