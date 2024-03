“Buenas noches, Odie, esperamos tener noticias tuyas nuevamente”

No fue fácil. Ni el despegue ni la llegada a la Luna. Y, finalmente, el módulo de Odiseo ha enviado una imagen desde la superficie lunar en una "transmisión de despedida" antes de sumergirse en la noche selenita. Así, la primera nave espacial estadounidense que aterrizó en la Luna en 50 años se quedó en silencio apenas una semana después de aterrizar.

El módulo de aterrizaje llegó cerca del cráter Malapert A en el polo sur lunar. La región ha atormentado durante mucho tiempo a los científicos porque contiene hielo de agua, que algún día podría descomponerse en hidrógeno y oxígeno para combustible para cohetes, según la NASA.

El módulo de aterrizaje, construido por la empresa Intuitive Machines, llegó al polo sur lunar el 22 de febrero, convirtiéndose en el primer módulo de aterrizaje estadounidense en alcanzar nuestro satélite natural desde el Apolo 17 en 1972. Pero el viaje de Odiseo no estuvo exento de dificultades. Primero, un mal funcionamiento con los láseres de aterrizaje de la nave la obligó a usar un respaldo, y luego el módulo de aterrizaje rompió una de sus seis patas al aterrizar, lo que provocó que cayera y se golpeara contra una roca.

Before its power was depleted, Odysseus completed a fitting farewell transmission. Received today, this image from February 22nd showcases the crescent Earth in the backdrop, a subtle reminder of humanity’s presence in the universe.



