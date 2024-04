Cinco hechos científicos que dan miedo

El universo siempre nos da sorpresas y la ciencia, con sus hallazgos, a veces también temor. Constantemente se realizan descubrimientos o se confirman teorías que resultan, como poco, increíbles. Y también provocan temor. Estos son los cinco hechos científicos que más repelús dan.

El cerebro y los microplásticos

Todos sabemos que la presencia de microplásticos en el aire y en los alimentos altera nuestra salud. El problema al que se enfrentan los científicos al intentar estudiar sus efectos en el cerebro es que no pueden sacar conclusiones razonables porque no pudieron encontrar un grupo de control. Es decir, no habría prácticamente nadie en el planetaque no tenga microplásticos en su cuerpo.

El Sol como un martillo

A menudo se habla de la imposibilidad de ser escuchado en el espacio, debido al vacío que impide que viaje el sonido. Pero esto sería algo bueno. Si el vacío del espacio no impidiera que el sonido nos llegara, el Sol sería tan ruidoso como un martillo neumático en todo el planeta. En todas partes y en todo momento. Y como el sonido viaja más lento que la luz, si el Sol se apagara, la luz tardaría ocho minutos en desaparecer, pero el sonido tardaría 13 años en detenerse. Así que viviríamos en una Tierra fría y muerta durante 13 años, pero seguiríamos escuchando el martillo neumático de nuestra estrella muerta.

Esquizofrenia y Covid

La ciencia ha demostrado con numerosos estudios que existe una estrecha relación entre el hecho de que una madre embarazada tenga virus como la gripe durante el embarazo y la esquizofrenia. Lo que preocupa a muchos expertos en medicina, virología y políticas sanitarias, es qué ocurrirá dentro de 15 años después de la pandemia. ¿También existirá este vínculo?

El “tiburpión”

Obviamente, este animal nunca existió, pero sí un escorpión de mar de tres metros de largo,del tamaño de un tiburón. Los escorpiones marinos, oficialmente llamados euritéridos, son los artrópodos más grandes que jamás hayan existido. Algunos pueden crecer hasta 3 metros (la misma longitud que un gran tiburón blanco). También eran depredadores acuáticos muy comunes. Los euriptéridos recibieron el nombre de escorpiones marinos debido a sus garras y colas con puntas espinosas. Vivieron en aguas cálidas y poco profundas hace 430 millones de años, incluso antes que los tiburones, una de las criaturas marinas vivientes más antiguas.

Ni a la velocidad de la luz…

El universo se está expandiendo y las galaxias se alejan rápidamente de nosotros, muy rápidamente, tanto que se habla de un retroceso más rápido que la velocidad de la luz. Esto significa que al menos el 94% del universo ya está fuera de nuestro alcance y jamás lo conoceremos, sin importar cuánto tiempo pase. En pocas palabras: nunca sabremos qué pasa en la mayor parte del cosmos.