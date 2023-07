Seis hechos científicos que te darán miedo

A menudo se dice que la realidad supera la ficción y, en relación con la ciencia, a menudo supera nuestra imaginación. Hay fenómenos tan extraños como que las galaxias están siendo atraídas hacia un solo punto. La NASA lo ha bautizado como flujo oscuro y se trataría de una fuerza misteriosa que viene de más allá de los límites de nuestro propio universo visible. Pero hay otros ejemplos que llaman aún más la atención.

GALLINAS QUE CAMBIAN DE SEXO

Las gallinas pueden cambiar espontáneamente de sexo de hembra a macho. Esto se debe a que normalmente tienen un solo ovario funcional, en el lado izquierdo. Aunque dos órganos sexuales están presentes durante las etapas embrionarias de todas las aves, una vez que los genes femeninos de las gallinas se activan, por lo general desarrolla solo el ovario izquierdo. La gónada derecha, que aún no se ha definido como ovario, testículos o ambos (llamada ovotestis), generalmente permanece inactiva. Pero ciertas condiciones médicas, como un quiste ovárico, un tumor o una glándula suprarrenal enferma, pueden hacer que el ovario izquierdo de una gallina retroceda. En ausencia de un ovario izquierdo funcional, el órgano sexual derecho inactivo puede comenzar a crecer y la gallina se convierte en gallo. Eso sí, no puede reproducirse.

SÍNDROME DE LA CABEZA EXPLOSIVA

Algunas personas tienen una condición aterradora llamada síndrome de cabeza explosiva. Justo cuando se están quedando dormidos, escuchan ruidos fuertes o la sensación de una explosión. Algunas personas informan que suena como fuegos artificiales, truenos o gritos e incluso disparos. Pese a su nombre, se trata de una experiencia completamente indolora.

EL 90% DE LAS CÉLULAS DEL CUERPO HUMANO NO SON HUMANAS

Estamos compuestos principalmente de bacterias, hongos y una gran cantidad de cosas que aún no hemos identificado. De acuerdo con un estudio científico publicado en los años 1970, la proporción es de 10 a 1: por cada célula humana, hay diez que no lo son. La última revisión de este estudio, sin embargo, habla de una distribución algo más equitativa: el 60% de las células en nuestro cuerpo no nos "pertenecen" como especie.

ABEJAS ADICTAS

Las abejas disfrutan de la cafeína y la nicotina y prefieren el néctar con pequeñas cantidades. De acuerdo con un estudio, liderado por Richard Gill, del Departamento de Ciencias de la Vida del Imperial College de Londres, “dadas diferentes opciones, las abejas en general parecen evitar los alimentos tratados con neonicotinoides. Sin embargo, a medida que experimentan cada vez más el alimento tratado con este pesticida, desarrollan una preferencia por él. Curiosamente, los neonicotinoides se dirigen a los receptores nerviosos de los insectos, que son similares a los receptores a los que se dirige la nicotina en los mamíferos. Nuestros hallazgos de que los abejorros adquieren un gusto por los neonicotinoides marcan ciertos síntomas de comportamiento adictivo, lo cual es intrigante dadas las propiedades adictivas de la nicotina en los humanos".

HACERNOS CREER QUE SOMOS INVISIBLES

Un equipo de científicos del Instituto Karolinska de Suecia, ha engañado a un grupo de voluntarios para que piensen que son invisibles. Usaron la realidad virtual para mostrar a las personas un espacio vacío donde debería haber estado su cuerpo. Luego, usaron pinceles en los brazos de estas personas, mientras mostraban los mismos pinceles en el aire, sin tocar su piel. Esto hizo que creyeran de verdad que no se les veía. El último paso fue usar un cuchillo (en la realidad virtual) para apuñalar el aire. Esto elevó la presión arterial de los participantes, quienes pensaron que era una amenaza para sus cuerpos "invisibles".

ENEMIGOS MORTALES

Tiburones, hipopótamos, cocodrilos, leones, tigres y serpientes. La suma de las muertes que causan todos ellos no llega ni a la mitad de los humanos que mueren a mano de dos criaturas minúsculas y aparentemente inofensivas: mosquitos y caracoles de agua dulce: entre ambas casi 750.000 muertes al año. Los mosquitos transmiten numerosas enfermedades, mientras que los caracoles lo hacen de un modo más siniestro: quienes beben agua infectada con huevos de caracol contraen esquistosomiasis. De acuerdo con la OMS los huevos se convierten en larvas que comienzan a habitar en los vasos sanguíneos, donde las hembras liberan huevos… Bueno, es escenario queda bastante claro.