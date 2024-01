Desarrollan un robot que permite recuperar la movilidad a personas con Parkinson

En nuestro país hay más de 300.000 personas afectadas por Parkinson, pero a pesar de ser uno de los objetivos de la ciencia para este año, los avances no siempre se producen con la celeridad deseada. La congelación de la marcha (CDM) es uno de los síntomas más comunes y debilitantes de la enfermedad de Parkinson. Cuando esto ocurre, las personas pierden la capacidad de mover los pies, a menudo a mitad de la zancada, lo que resulta en una serie de pasos entrecortados que se acortan hasta que la persona se detiene por completo.

Estos episodios son uno de los mayores contribuyentes a las caídas entre las personas que viven con la enfermedad de Parkinson. Hoy en día, la congelación se trata con una variedad de terapias farmacológicas, quirúrgicas o conductuales, ninguna de las cuales es particularmente efectiva, pero… ¿Y si hubiera una manera de detener la congelación por completo?

Investigadores de Harvard y de la Universidad de Boston han utilizado un robot portátil y que se lleva puesto para ayudar a una persona que vive con Parkinson a caminar sin congelarse. La prenda robótica, que se coloca alrededor de las caderas y los muslos, da un suave empujón a las caderas mientras la pierna se balancea, ayudando al paciente a lograr una zancada más larga. Los resultados se han publicado en Nature Medicine.

El dispositivo eliminó por completo la congelación mientras caminaba en interiores, permitiéndole caminar más rápido y más lejos de lo que podrían sin la ayuda de la prenda.

"Descubrimos que solo una pequeña cantidad de asistencia mecánica de nuestra suave vestimenta robótica produjo efectos instantáneos y mejoró consistentemente la marcha en una variedad de condiciones para el individuo en nuestro estudio", señala Conor Walsh, líder del estudio, en un comunicado.

La investigación demuestra el potencial de la robótica blanda (sin piezas rígidas) para tratar este síntoma frustrante y potencialmente peligroso de la enfermedad de Parkinson y podría permitir a las personas que viven con la enfermedad recuperar no sólo su movilidad sino también su independencia.

El equipo pasó seis meses trabajando con un hombre de 73 años con enfermedad de Parkinson que, a pesar de utilizar tratamientos quirúrgicos y farmacológicos, sufrió episodios de congelación sustanciales e incapacitantes más de 10 veces al día, lo que le provocó caídas frecuentes. Estos episodios le impidieron caminar de forma independiente y lo obligaron a depender de un scooter para desplazarse.

El dispositivo portátil utiliza actuadores y sensores accionados por cables que se colocan alrededor de la cintura y los muslos. Mediante el análisis de los datos de movimiento recopilados por los sensores, los algoritmos estiman la fase de la marcha y generan fuerzas de asistencia junto con el movimiento muscular.

El efecto fue instantáneo. Sin ningún entrenamiento especial, el paciente pudo caminar sin congelarse y sólo con episodios ocasionales al aire libre. También podía caminar y hablar simultáneamente sin congelarse, algo poco común sin el dispositivo.

Durante las visitas al laboratorio, el participante dijo a los investigadores: “El traje me ayuda a dar pasos más largos y cuando no está activo noto que arrastro mucho más los pies. Realmente me ha ayudado y siento que es un paso positivo hacia adelante. Podría ayudarme a caminar más tiempo y mantener la calidad de vida”.

El dispositivo también podría usarse para comprender mejor los mecanismos de congelación de la marcha, algo que, todavía, no se comprende bien.