LSST, así es la cámara más grande del planeta

Las cifras son impresionantes. Un sensor de 3200 megapíxeles (3,2 gigapíxeles o 3.200 millones de pixels), el equivalente a la resolución de 260 cámaras de smartphones. Tomará unas 1000 imágenes de alta definición cada tres noches durante diez años. Captura imágenes con un campo de visión 45 veces mayor que el de la luna llena y utiliza seis filtros de color. Pesa 2.800 kilos y generaráaproximadamente 20 terabytes de datos por noche, además de una base de datos de catálogo adicional de 15 petabytes. Se trata del Legacy Survey of Space and Time (LSST), parte del Observatorio Vera C. Rubin en Chile. Y es la cámara más grande del mundo.

En 10 años, el procesamiento de datos de Rubin generará alrededor de 500 petabytes, y el conjunto de datos final contendrá miles de millones de objetos con billones de mediciones

Está diseñada para capturar imágenes increíblemente detalladas de todo el cielo austral durante un período de diez años, mapeando miles de millones de galaxias y buscando materia y energía oscuras.

La cámara está instalada en el Observatorio Vera C. Rubin, en la cima de una montaña en los Andes chilenos, y recientemente ha publicado sus primeras imágenes. En tan solo unas horas de pruebas, el observatorio registró millones de galaxias, miles de asteroides y fenómenos cósmicos nunca vistos.

“A través de esta extraordinaria instalación científica, exploraremos numerosos misterios cósmicos, incluyendo la materia y la energía oscura que permean el universo”, señala Brian Stone, director de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés).

Nebulosas Trífida y Laguna, retratada por el LSST NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

La primera imagen de casi 5 gigapíxeles combina 678 exposiciones tomadas en solo 7,2 horas de observación y se compuso a partir de unos dos billones de píxeles de datos en total. Ningún otro observatorio es capaz de producir una imagen de un área tan amplia con tanta rapidez y profundidad, según sus responsables.

La cámara actúa junto a un telescopio de 8,4 metros y el conjunto recibe su nombre en honor a la pionera astrónoma estadounidense Vera C. Rubin, quien halló evidencia concluyente de vastas cantidades de material invisible conocido como materia oscura. Comprender la naturaleza de la materia oscura, la energía oscura y otros misterios cósmicos a gran escala es un objetivo central de la misión del Observatorio Rubin.

El Observatorio Rubin también será la máquina de descubrimiento del sistema solar más eficiente y eficaz jamás construida. También será un punto de inflexión para la defensa planetaria al detectar muchos más asteroides que nunca, e identificar potencialmente algunos que podrían impactar la Tierra o la Luna.

La cantidad de datos recopilados por el Observatorio Rubin solo en su primer año será mayor que la recopilada por todos los demás observatorios ópticos juntos. Este valioso conjunto de datos ayudará a los científicos a realizar innumerables descubrimientos sobre el universo y servirá como un recurso incomparable para la exploración científica durante las próximas décadas.

Gracias a la publicación regular de datos, los científicos podrán realizar sus propias investigaciones con los datos de Rubin de forma remota, lo que permitirá y acelerará innumerables descubrimientos sobre nuestro universo y hará avanzar la ciencia de maneras que aún no podemos predecir.