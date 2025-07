WhatsApp se integra con Gemini: qué puedes hacer y cómo desvincular la app de Meta de la IA de Google.

La fecha anunciada es el 7 de julio, pero probablemente ya puedas encontrarlas activadas en tu móvil. Google ha añadido 3 nuevas aplicaciones a Gemini. Es decir, las ha conectado, ampliando así las posibilidades de lo que puedes hacer con su IA. Estas son las apps Teléfono, WhatsApp y Mensajes. De esta forma, podrás realizar llamadas con las dos primeras y enviar mensajes con las dos últimas sin salir de la app de Gemini cuando la usas en un móvil Android. Esta última matización es importante, dado que esta integración no está disponible a través de la versión web del chatbot ni tampoco en la app para iOS.

La integración es limitada. Gemini no accede a los mensajes que recibes en WhatsApp ni puede ver vídeos o imágenes dentro de la aplicación de Meta. Sí puedes ordenarle a Gemini que llame a un contacto de WhatsApp a través de la app de Meta o que envíe un mensaje determinado a alguien, pero nada más. Al menos, por el momento.

Probablemente, el aspecto más interesante de hacerlo a través de Gemini y no directamente desde la aplicación, es que puedes pedirle a la IA de Google que te ayude a confeccionar el mensaje. También facilita usar WhatsApp como bloc de notas enviando mensajes a tu propio número de teléfono.

En el caso de Mensajes y Teléfono, se pueden enviar SMS y llamar a un contacto de la agenda, pero no recibir mensajes o llamadas.

Cómo usar WhatsApp desde Gemini

En su página de soporte, Google indica algunos prompts que se pueden utilizar para aprovechar la integración de Gemini con WhatsApp:

Ayúdame a escribir un mensaje de felicitación a [nombre del contacto] por su 25.º aniversario.

Necesito hablar con [nombre del contacto]. ¿Puedes llamarlo por WhatsApp?

Envía un mensaje de texto a [nombre del contacto] [mensaje] en WhatsApp.

Google precisa que no siempre tienes que incluir la palabra WhatsApp en el prompt. De forma predeterminada, la aplicación móvil Gemini utiliza la última aplicación empleada para llamar o enviar un mensaje al mismo contacto.

Para hacer uso de esta integración, no tienes que hacer nada en particular dado que Gemini la activa de forma predeterminada. Sí señala la empresa que debes tener habilitado en la configuración de la app el ajuste Actividad en las aplicaciones. Ten en cuenta que, de esta manera, Google guardará tu actividad y la usará para mejorar la IA, además de que puede ser revisada por empleados de Google. Si la tienes desactivada, Google no la usará, pero aun así guarda los chats durante 72 horas.

Cómo desvincular WhatsApp de la IA de Google

Si quieres mantener a Gemini alejado de tu WhatsApp, puedes desactivar la integración desde los ajustes de la app Gemini. Sigue estos pasos: