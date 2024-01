Luz verde para el primer filete cultivado a partir de células

Menos de un año atrás, Estados Unidos aprobó la venta de carne de pollo cultivada en laboratorios. Independientemente de si tendrá un impacto en el cambio climático o si es una solución para el futuro, es una realidad y ahora más aún: una empresa israelí recibió luz verde de los funcionarios de salud para vender los primeros filetes del mundo elaborados con células de carne vacuna cultivadas.

Aleph Farms, recibió el visto bueno inicial del Ministerio de Salud israelí en diciembre, dijo la compañía en un comunicado de prensa. La medida fue anunciada el miércoles por la noche por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien calificó el desarrollo como "un avance global".

La carne se cultivará a partir de células derivadas de un óvulo fertilizado de una vaca Black Angus llamada Lucy que vive en una granja de California. A eso le suman una matriz proteica vegetal a base de soja y trigo. Aparte de las células iniciales que provienen de uno de los óvulos fertilizados de Lucy, no hay componentes de origen animal (es decir, no hay suero bovino fetal) en el proceso de cultivo y en el producto final. No se utilizan antibióticos en la producción ni están presentes en el producto final.

Se trata de un proceso controlado y trazable, incluido un entorno de producción aséptico, aumenta la transparencia y reduce en gran medida cualquier riesgo de contaminación. Los responsables de la aprobación aún deben aprobar las etiquetas de la empresa y realizar una inspección final. Después de eso, podrían pasar meses antes de que el producto llegue a las mesas.

Aleph Farms se une a Upside Foods y Good Meat, dos empresas con sede en California que obtuvieron el visto bueno para vender pollo cultivado en Estados Unidos en junio. A nivel global, más de 150 empresas en el mundo persiguen el objetivo de crear carne cultivada en laboratorio.

Los defensores de este tipo de alimento señalan que crear carne a partir de células reducirá drásticamente el daño a los animales y evitará los impactos ambientales de la producción de carne convencional. Pero la industria enfrenta obstáculos que incluyen altos costes y el desafío de producir suficiente carne como para que la producción sea asequible y rentable.

La carne cultivada se produce en grandes tanques de acero utilizando células que provienen de un animal vivo, un óvulo fertilizado o un banco especial de células almacenadas. Las células originales se combinan con nutrientes especiales para ayudarlas a crecer hasta formar masas o láminas de carne a las que se les da forma de alimentos familiares como chuletas o filetes.