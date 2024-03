Ya puedes comprar petunias que brillan y estamos más cerca de mascotas luminosas

Los seres humanos somos caprichosos, pero no debemos fustigarnos. En realidad, si los perros, los conejos o los mismísimos mosquitos no son más caprichosos es porque, cognitivamente, no dan para tanto. En cualquier caso, nuestra civilización nos ha permitido desarrollar tanto esta característica que, en fin… hemos modificado seres vivos para que brillen en la oscuridad solo porque quedan chulos. Así es como la petunia bioluminiscente ha llegado al mercado. En España no se puede comprar, porque la regulación de plantas transgénicas es muy estricta, pero en Estados Unidos, donde ya hace mucho que se alimentan de plantas modificadas genéticamente, uno puede comprar su petunia para iluminar con ella la mesilla de noche.

Todo esto nos plantea una serie de cuestiones. Entre ellas, la más inquietante es cuándo veremos mascotas editadas genéticamente. Existen todo tipo de mercados caprichosos para animales de compañía. Especies exóticas que jamás deberían estar entre cuatro paredes, razas de perros tan alteradas a lo largo de generaciones que ni siquiera pueden parir por sí mismos y, por supuesto, gatos con más pedigrí que algunos miembros de la realeza, con todo lo que eso conlleva para su (frágil) salud. ¿Para cuándo un hámster luminiscente? Esa es la cuestión.

La petunia no ha sido tan sencilla

En realidad, para quienes se dedican a la ciencia la noticia de la petunia no ha sorprendido tanto. Durante los últimos años, algunas investigaciones han aprovechado las herramientas de edición genética para insertar genes en especímenes que quieren hacer brillar en la oscuridad. Ha ocurrido con cerditos, con ratones e incluso con monos. Aunque, en estos casos, no ha sido por un capricho. Lo que buscaban los investigadores era saber si habían editado bien los genes del animal en cuestión. Y, como es imposible saberlo a simple vista, hacerlos bioluminiscentes era una buena idea para tener un marcador evidente. Si brillaban es que estaban bien editados.

Pero hay más, porque aparte de ese propósito, en ocasiones estos genes se han unido a otros para que solo se expresen cuando ocurre algo concreto, algo que a los investigadores les interesa. Por ejemplo, cuando una planta activa sus sistemas de defensa contra microorganismos, haciendo que brillen las partes de esa planta implicadas en la respuesta contra la infección. No obstante, en este caso ha sido algo más complejo, para hacer que la petunia fuera bioluminiscente sin tener que utilizar sustancias externas a la propia planta y, para lograr que ese brillo durara mientras la planta siga viva, han tenido que recurrir a los genes de un hongo llamado Neonothopanus nambi. Una especie del reino fungi que brilla en la oscuridad con una tenue luz verde. Y tenue sigue siendo en el caso de las petunias, a pesar de que sus “creadores” pretenden intensificarlo en futuras ediciones.

Un caniche para iluminar la mesilla

La ingeniería genética cada vez es más sofisticada y, a juzgar por sus logros pasados en el mundo académico, es muy probable que las petunias bioluminiscentes no sean su última incursión en el mercado. Del mismo modo que hay más de 10.000 personas en lista de espera para conseguir su planta luminosa, hay bolsillos que están deseando vaciarse a cambio de un gato que brille en la oscuridad. Por supuesto, las limitaciones van mucho más allá de las biológicas. En el caso de la petunia, el Servicio de Inspección Sanitario de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ya estaba preparado para legislar este tipo de productos vegetales, pero cuando hablamos de animales, todavía queda mucho trabajo que hacer.

En parte porque este tipo de organismos permiten o prohíben la comercialización de productos teniendo en cuenta otros criterios. En el caso de la petunia indican que: “Nuestra respuesta se basa en la información proporcionada por los desarrolladores y en nuestra familiaridad con las variedades de plantas, conocimiento de los rasgos y comprensión de las modificaciones”. Para aprobar una chinchilla luminosa, cuando la ciencia y el mercado la hagan posible, también deberán tener en cuenta si afecta de algún modo a la salud del animal, a sus ritmos circadianos o si, simplemente, es ético o no modificar a voluntad la genética de otro animal solo para hacerlo más apetecible para la industria. Porque, que lo hayamos hecho en el pasado, no significa que debamos hacerlo en el futuro.

QUE NO TE LA CUELEN:

Hemos modificado genéticamente vacas, ovejas, perros y todo tipo de animales seleccionando cómo cruzarlos generación tras generación, pero, precisamente por eso, sabemos que muchos han desarrollado determinados problemas de salud. Debemos plantearnos si es oportuno modificar seres vivos solo por puro capricho, cuando, como el caso de las petunias, no aportan ningún beneficio profundo a la humanidad ni al planeta.

