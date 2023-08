Sombrilla gigante para detener el cambio climático

La razón por la que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global es que atrapan la luz solar alrededor de nuestro planeta. Si bien esto permite tener una temperatura adecuada para la vida, una parte debería ser liberada, pero el aumento de estos gases, ha hecho que cada vez se retenga más calor y aumenta la temperatura. Y, como en primera instancia el Sol es quien genera el calor, un equipo de científicos han llegado a una conclusión innovadora: crear una sombrilla en el espacio para bloquearlo.

"En Hawái, muchos usan un paraguas para bloquear la luz del sol mientras caminan durante el día – explica István Szapudi, astrónomo del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, en un comunicado -. Y se nos ocurrió la idea: ¿podríamos hacer lo mismo por la Tierra y mitigar así la inminente catástrofe del cambio climático?"

El equipo de Szapudi elaboró un "paraguas" propio. Este se ubicaría en el punto L1 Lagrange entre el Sol y la Tierra. Este punto L, es una de las cinco posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño puede estar teóricamente estacionario con respecto a dos objetos más grandes, como es el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y la Luna. Y el L1 es el más cercano tanto a la Tierra como al Sol. En teoría, un escudo solar lo suficientemente grande podría bloquear efectivamente alrededor del 1,7 % de la radiación solar, lo suficiente como para evitar un aumento catastrófico de las temperaturas de la Tierra.

Sin embargo, cualquier tipo de sombra solar se enfrentará a un gran desafío de ingeniería: en L1, estarían sujetos a la gravedad tanto del Sol como de la Tierra mientras experimentan un torrente constante de radiación solar. Por lo tanto, una pantalla viable tendría que ser enorme, con un peso de millones de toneladas, y estar hecha de un material lo suficientemente resistente como para permanecer en su lugar e intacto. Simplemente, no tenemos una forma práctica de poner en órbita tantas cosas.

Para solucionar ese problema, el equipo de Szapudi, propone que gran parte del material en sí puede provenir del espacio, de un asteroide capturado o incluso del polvo lunar. En teoría, esa materia podría servir como un contrapeso, atado a un escudo mucho más pequeño, que pesa solo alrededor de 35.000 toneladas. Actualmente, incluso un escudo tan pequeño sería demasiado pesado para que lo lleve un cohete, pero con los avances en los materiales, el estudio de Szapudi sugiere que podríamos lograr la hazaña en varias décadas.

La “sombrilla” de Szapudi sería un dispositivo de geoingeniería solar: la controvertida idea de aliviar el calentamiento global al reducir físicamente la cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra. Otras ideas de geoingeniería solar incluyen el bombeo de aerosoles a la atmósfera y la creación de nubes para reflejar más luz solar hacia el espacio.

El estudio se ha publicado en Proceedings of the Natural Academy of Sciences y en él los autores concluyen que “es probable que el escudo se fabrique en la Tierra, aproximadamente el 1% de la masa total (y esta fracción podría incluso reducirse en principio). El polvo lunar o los asteroides pueden proporcionar el resto para el contrapeso. Por lo tanto, solo se necesita transportar alrededor de 35.000 toneladas desde la Tierra. El uso del material disponible en el espacio supondrá un importante ahorro de costes”.