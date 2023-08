Superluna azul de agosto 2023: ¿qué es y por qué se le llama así?

Esta noche de miércoles 30 a jueves 31 de agosto de 2023 tendremos el privilegio de poder observar lo que se conoce como una “superluna azul”. Y es un fenómeno astronómico bastante especial. Si queremos explicar qué significa este concepto, es importante que expliquemos primero que significan los dos términos que componen el nombre de “superluna azul”, es decir, “superluna” y “luna azul”. Entendiendo estos conceptos, podremos entender no sólo que es realmente una “superluna azul”, sino también qué es lo que la hace tan excepcional:

Luna Ponciano Pixabay

¿Qué es una “luna azul”?

La forma en la que vemos la Luna desde la superficie terrestre cambia a medida que cambia su posición relativa respecto a la Tierra y el Sol. A lo largo de cada mes, o más concretamente, de cada ciclo lunar de 28 días, la Luna se presenta ante nosotros en cuatro fases diferenciadas, que se identifican de acuerdo al porcentaje de iluminación que se proyecta sobre ella:

Hablamos de luna nueva cuando la superficie lunar no recibe nada de luz solar, de luna creciente cuando la luz ha avanzado sobre la mitad de la superficie, luna llena cuando la superficie del astro está totalmente iluminada y luna menguante cuando la iluminación va perdiendo terreno sobre la mitad de la superficie lunar.

Como se mencionó anteriormente, cada ciclo lunar se completa cada 28 días. Esto significa que el ajuste entre los ciclos lunares y los meses no es perfecto. De hecho, cada año se completan alrededor de 12,4 ciclos lunares, no exactamente 12. Por lo tanto, dependiendo del ajuste de estos ciclos lunares en el calendario, puede suceder que en un año en particular ocurran 13 lunas llenas, en lugar de 12.

Esta segunda luna llena que tiene lugar excepcionalmente en un mes en el que sucedió una luna llena, recibe el nombre de "luna azul". Tal y como explica la NASA en su página web, solo un 3% de las lunas llenas son lunas azules. O sea, que es algo bastante excepcional, sobre todo cuando coincide con una superluna:

¿Qué es una “superluna”?

Este segundo término tiene que ver con la forma en la que la Luna orbita alrededor de nuestro planeta. Como ya sabemos, nuestro satélite no realiza una circunferencia perfecta, sino que recorre una trayectoria elíptica. Cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra hablamos de “apogeo” y cuando se encuentra en su punto más cercano hablamos de “perigeo”. Cuando la luna llena coincide con el “perigeo” hablamos de “superluna”, que es un término que referencia -precisamente- al tamaño de la luna, que se bastante más grande -precisamente- porque está más cerca de la Tierra.

Esquema de la órbita elíptica de la luna como una elipse con la Tierra (3) en uno de sus focos. El perigeo es el punto más cercano de su órbita (2), y el apogeo la (1) larazon

Este segundo fenómeno es bastante menos excepcional que el de la “luna azul”. De hecho, la página web de la NASA explica que un 25% de las lunas llenas son superlunas. Ahora bien, el hecho de que se junten una “superluna” y una “luna azul” es algo que sí que es muy poco común.