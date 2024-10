El vídeo viral de un avión atravesando el huracán Milton

De tormenta ha pasado a huracán y de este a monstruo, según las últimas noticias. El huracán Milton ha forzado la evacuación de más de un millón de personas. Y esto es algo que puede repetirse en el futuro, teniendo en cuenta que el cambio climático aumentará la periodicidad e intensidad de estos eventos. Por ello es tan importante estudiarlos.

La Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) tiene aviones especialmente diseñados para estudiar de cerca los huracanes. De muy cerca. Y uno de ellos filmó lo que ocurría mientras se encontraba justo en el centro del huracán Milton.

El Centro de Operaciones de Aeronaves de la agencia lo describió en un tuit como un “viaje accidentado”. Eso es decirlo suavemente

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.



