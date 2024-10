Desde el espacio, el huracán Milton se ve como una enorme mancha roja con vientos de más de 320 km/h, casi 100 km más que el récord de España

El huracán Milton, que surgió como tormenta tropical en el Golfo de México durante el fin de semana y está tocando tierra en la costa oeste de Florida, fue declarado ayer un huracán épico de categoría cinco (la más alta) después de intensificarse rápidamente en el golfo.

La escala de la tormenta es asombrosa: las velocidades del viento han superado los peligrosos 290 kilómetros por hora con ráfagas sostenidas de más de 320 km/h. Esto llevó a obligar a más de un millón de floridanos a evacuar.

Mientras tanto, los meteorólogos y expertos en tormentas han recurrido a las redes sociales para detallar la magnitud del severo evento meteorológico.

“Esto es nada menos que astronómico”, se lee en una advertencia ampliamente compartida del meteorólogo Noah Bergren, en X.

