Teléfono móvil barato en oferta por el Black Friday

En la lista de productos más vendidos en el Black Friday de AliExpress hay una presencia destacada de móviles en oferta. Este es uno de los que tiene más éxito, por si te sirve de orientación, el OPPO A72 (4GB/128GB, pantalla 6.5″, altavoces estéro duales, batería 5000 mAh, 2 años de garantía... Aprovecha, antes de que se agote, el cupón BF2020ES12 y tendrás este móvil con muy buenas opiniones de los clientes por solo 150 euros, menos de la mitad de su precio de mercado.

Bicicleta de spinning en oferta

Otro de los productos en oferta en el Black Friday que está haciendo furor es esta bicicleta para hacer spinning en casa, que con el descuento de esta semana y el cupón adicional blackfriday30 sale por solo 265 euros.

Depiladora en oferta

Si buscas una depiladora en oferta de Black Friday, nada puede superar este descuento en la Braun Silk-expert 3 IPL BD 3000 para hombres y mujeres. De los 299 euros originales a los 139 de esta oferta con el cupón BF2020ES12.

iPhone 11 en oferta con el Black Friday

El Black Friday de AliExpress permite también adquirir un iPhone con un extraordinario e inusual descuento. En este caso, este iPhone 11, con 64 GB de memoria Interna, 4 GB de RAM, Pantalla de 6,1″ y cámara dual enviado desde España... ¡con casi 200 euros de ahorro! El cupón descuento es blackfriday30.

Teléfono móvil Samsung en oferta por el Black Friday

La oferta con más éxito del Black Friday de AliExpress es este teléfono móvil, el Samsung Galaxy A51 (4+128GB, pantalla 6.5″ Infinity-O AMOLED, 4 cámaras de 48+23+5+5MP, selfie 32MP y gran batería). Y no es para menos. Su precio de mercado es 329,41 euros. Se vende hasta el sábado, con el cupón SAMSUNG40 por solo 184 euros... si no se agota antes la oferta.

PS4 en oferta

Y una oferta de Black Friday recién estrenada que mejora cualquier descuento en la Play Station 4. Esta consola PS4 Pro 1TB con los juegos Last Of Us, Uncharted Collection, Gravel, Zombie Army Trilogy y Kingdom Hearts 3 se vende solo hasta agotar existencias con 200 euros de descuento con el cupón PS4100.

Consola Nintendo Switch Pack Aventura en oferta del Black Friday

Otra súper oferta que tiene las horas contadas, la Consola Nintendo Switch Pack Aventura. Incluye 3 juegos: Syberia, Yesterday y Super Chariot. Sin rebajar cuesta 367,50 euros. Ahora, con la oferta del Black Friday y el cupón blackfriday30, solo 279 euros.

Cepillo eléctrico en oferta

Cambiamos de tercio. 25 euros de descuento tiene este cepillo eléctrico Oral B (cupón: BF2020ES3).

Rebajas en altavoces con el Black Friday

En la lista de las mejores ofertas del Black Friday de AliExpress, este potente altavoz JBL con un super descuento de 60 euros con el cupón BF2020ES7.

La mejor oferta de televisor Smart TV 4K

También enviado desde España, un televisor Smart TV Samsung rebajado, desde 43 pulgadas de tamaño. Se trata del modelo TU7172 Crystal 4K, Ultra HD, LED, Apple AirPlay 2 y Dolby Digital Plus. Echa un vistazo a los descuentos, las opiniones de los clientes y las propiedades de este televisor. Cupón, blackfriday30