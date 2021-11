Lidl agota el hornillo de gas ante la alarma creada por el apagón mundial

Ocio

El miedo atemoriza a la gente, y aunque muchos piensen que un apagón en Europa es imposible no parece que eso repercuta en las ventas disparadas de productos que no necesitan electricidad, y si ante una caída de la electricidad mundial hay que sacrificar algo, eso no será el poder comer caliente. Algunos supermercados se han visto desabastecidos ante la gran demanda de productos de supervivencia para los que no sea necesario usar la electricidad. Uno de esos productos son las linternas, aunque quien más o quien menos aún conservamos alguna por casa, para por si acaso , pero no ocurre lo mismo con los utensilios de cocina. Vivimos en un mundo en el que la electricidad es la reina y rige todos nuestros movimientos, así que nos hemos vuelto como locos con la idea de que nos quedemos sin luz durante algunos días.

Sobrevivir sin luz durante días

Una serie de productos de “supervivencia” se empiezan a agotar en los supermercados, eso es lo que ha pasado con el hornillo de gas que tenía a la venta Lidl en su página web y que se encuentra totalmente agotado, y no solo en Lidl , sino en Carrefour, Alcampo y otras grandes superficies los hornillos se han convertido en los grandes protagonistas.

El hornillo de gas de Lidl tenía un precio de menos de 14 euros, lo que lo hace ideal para tener sobre seguro un producto que aunque no lo vayas a utilizar de manera frecuente no está de más tenerlo ahí por si acaso.

Hornillo de gas para camping FOTO: Lidl

Es un hornillo de gas para camping, en esto del apagón mundial los campistas llevan ventaja, puesto que los que practican este hobby seguro que andan provisto de más de uno de los utensilios de el llamado “kit de supervivencia” ante el apagón.

Este producto que inicialmente está indicado para ir de camping, es ideal para llevar a cualquier lugar por su tamaño y peso, ya que no ocupa mucho. Además la potencia que tiene es de 1200 W y cuenta con una llama de regulación continua. La temperatura de la llama puede alcanzar con potencia máxima aprox. 900 º C y nos sirve para una placa de cocina de 14 cm.

Seguro que Lidl ya tiene previsto poner a la venta próximamente más productos de este tipo , ya sea en su web o en las tiendas físicas, viendo el éxito que ha supuesto este hornillo, así que ya solo nos quedará esperar o creer que no es posible que haya un apagón mundial en pleno s. XXI ¿o sí lo es?.

