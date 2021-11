Lidl tiene el utensilio definitivo para cocinar más sano

Ocio

No es ningún secreto que Lidl es el supermercado de referencia cuando pensamos sobre todo en utensilios de cocina. Su relación calidad – precio no tiene parangón y francamente tiene una auténtico catálogo completísimo que busques lo que busques, ya sea para freír, cocer, tostar o cualquier cosa que se le ocurra. Pero no solo de la cocina vive Lidl , por eso su catálogo cada vez es más amplio, ya no solo en productos alimenticios, sino en toda clase de aparatos para el hogar o incluso ropa de marcas reconocidas a precios imbatibles.

Pero como hemos dicho anteriormente sus productos estrella siguen siendo los relacionados con la cocina, la alimentación y lo que últimamente es una fiebre con cada vez más adeptos, la alimentación saludable, que ayuda a combatir el sobrepeso y además nos ayuda a comer mejor.

Olla y vaporera , un 2 en 1

Lidl nos sorprende esta vez con un producto catalogado en su web como producto estrella que es ideal para poder tener una alimentación sana y sobre todo poder seguirla fácilmente en casa. Este utensilio hace que los minerales y las vitaminas de los alimentos se conserven mejor.

Olla con vaporera de acero inoxidable FOTO: Lidl

La olla vaporera que vende Lidl en su página web es una olla de las que todos conocemos al uso con la particularidad de tener una vaporera de acero inoxidable que se complementa. Tanto la olla como la vaporera son de acero inoxidable y además compatible con todo tipo de cocinas. Este utensilio de venta en Lidl ahorra energía gracias al fondo termodifusor encapsulado. Está compuesta por 3 piezas , la olla con una capacidad de aprox. 2,6 l. , la vaporera que se puede colocar encima con una capacidad de 2,5 l. y la tapadera. La olla tiene una práctica escala de litros en el interior que te facilitará cocinar alimentos. Por otro lado tiene una ventaja que es la distribución uniforme y rápida del calor por toda la olla y además puede lavarse en el lavavajillas.

La vaporera te ayuda a cocinar sin grasas ni aceites extra. Por otro lado preserva el sabor, la textura y el aroma original de los alimentos. Cocinar al vapor es una manera efectiva y fácil de conservar todos los nutrientes, vitaminas y minerales de los alimentos que vamos a cocinar.

Es un utensilio de cocina útil y éste además tiene un precio muy asequible, puesto que por menos de 24 euros podrás llevarte dos utensilios de cocina en uno solo, ya que la olla puede funcionar perfectamente si el utensilio de cocinar al vapor si así lo necesitas.