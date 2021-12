Ariel, Fairy, Don Limpio, Finish... el secreto de Amazon para ahorrar en limpieza

1. Detergentes y lavavajillas con un 30% de descuento

Amazon ha incluido entre sus ofertas de Navidad dos campañas que no tienen precisamente espíritu muy navideño ni el encanto de ayudarte a hacer un buen regalo, pero que pueden aliviar de forma importante los gastos de la cesta de la compra. El secreto está en hacer una compra con una cantidades superiores a lo normal pero que, en productos no perecederos, no suponen mayor problema que el de encontrarle un hueco.

La primera de ellas, que dura solo hasta el lunes, incluye rebajas en detergentes, lavavajillas, productos atrapapolvos y mopas de primeras marcas, como el detergente para la lavadora Ariel, las pastillas para lavavajillas Fairy Platinum, el lavavajillas líquido Fairy Ultra Poder, el perfume para la ropa Lenor, el detergente para la lavadora Ariel Pods, el detergente en spray Don Limpio Baño o el plumero atrapapolvo Swiffer.

La gran mayoría de estos productos tienen descuentos entre el 20 y el 30% (algunos más), con lo que el ahorro en la compra es considerable:

Productos de limpieza en oferta FOTO: Amazon

2. Finish, Flor, Vanish y otras marcas rebajadas

La otra campaña de ofertas en productos de limpieza de Amazon (en este caso activa durante una semana) tiene descuentos similares (la mayoría de ellos en torno al 20%) e incluye las pastillas para lavavajillas Finish más populares -en varios formatos-, ambientadores Air Wick, detergentes para la ropa Flor, detergentes Colon o quitamanchas Vanish. También muy recomendable.

