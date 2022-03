Teléfonos móviles para mayores

La tecnología nos facilita la vida, pero no a todos. Las personas mayores no siempre son capaces de adaptarse a los nuevos productos. Y no hablamos de tablets ni ordenadores portátiles sino de un simple teléfono.

Los Smartphone que han ido apareciendo incluyen más funciones, más memoria, más rapidez, mas cobertura pero casi ninguno de ellos es más fácil para nuestros abuelos.

¿En qué momento se olvidaron de que nuestros mayores son las personas que más necesitan el teléfono?. No sólo para que ellos puedan llamarnos, sino también para que nosotros podamos y localizarles y saber que están bien.

Es posible que leas por ahí que existen algunos modelos de Smartphone que se han simplificado para que sean más accesibles. Números más grandes, letra más grande, menos aplicaciones… pero aunque se agradece el esfuerzo, para muchos de nuestros abuelos no es suficiente.

Vamos a ponérselo fácil

Por fortuna algunos fabricantes han entendido que había un hueco sin cubrir en el mercado y se han puesto manos a la obra. Curiosamente no son muchos todavía, pero los que se han preocupado de crear móviles para los mayores, lo han hecho a conciencia. Y hoy podemos encontrar en el mercado algunas opciones que realmente funcionan y sobretodo que tienen lo que tienen que tener. Ni más ni menos.

Y para ayudaros a encontrar aquel que encaja con las necesidades a cubrir. Los hemos ordenador desde los modelos más sencillos e intuitivos a los que incluyen alguna cosas más como cámara o WhatsApp.

Doro 780X . Con teclado simplificado

El más fácil de los teléfonos fáciles. Ideal para persona que sufren pérdida de memoria

El teléfono Doro 780X tiene un teclado simplificado FOTO: AMAZON

Para esas personas que ya no recuerdan a la mitad de las personas que hay en su agenda de teléfonos. Que a veces ni siquiera recuerdan que tenían una agenda. Y que lo único que quieren es poder llamar a sus personas más cercanas cuando lo necesiten.

Para esas personas existe se ha creado el teléfono perfecto

Un teléfono en el que tú decides los principales 3 o 4 contactos y los tienen a la vista para que cuando lo necesiten llamar sepan donde tienen que pulsar.

Características principales:

Teclado simplificado de gran tamaño, para grabar hasta 3 contactos entre tus seres queridos.

Sonido fuerte y claro

Tiene una base de carga de modo de tipo peana que lo mantendrá siempre cargado y a la vista.

Con botón de asistencia (SOS) en la parte trasera que al pulsarlo avisa a los principales contactos mostrándoles su posición y activando una llamada mediante altavoz para que puedas tranquilizarles siempre que fuera necesario,

Otras características:

Indicador visual de timbre, altavoz, Bluetooth, visualización de texto en caracteres grandes, diferentes modos de visualización para usuarios con discapacidad visual y temporizador de seguridad. El temporizador avisa a tus ayudantes si no se desactiva en el plazo configurado. Por ejemplo, antes de ducharse. Si no se desactiva al cabo del plazo establecido, sus familiares serán alertados.

Easyfone Prime A1 3G

Responder y colgar con sólo abrir y cerrar

Teléfono Easyfone Prime A1 3G FOTO: AMAZON

Mi madre tiene 80 años y por más que lo hemos intentado en casa, no hemos conseguido que entienda que para hacer una llamada solo tiene que pulsar un icono.

Por que mi madre sólo entiende que un teléfono se descuelga a cogerlo y sólo tiene que tener botones.

Así que este sería su teléfono.

Un teléfono de concha que impedirá que hagan llamadas por error.

Al abrir se descuelga automáticamente. Y para colgar solo tiene que volver a cerrarlo

Cuenta con botones grandes y retroiluminados y con letras e iconos grandes

Tiene una pantalla externa que le mostrará algunos detalles como: la hora, un mensaje o quien está llamando.

Dispone de botón SOS con 5 contactos de emergencia.

Se carga en una base de modo que siempre está a la vista y cargado.

Tiene linterna con un interruptor rápido y accesible.

Uleway Teléfono Móvil para Mayores

Sencillo y económico

Teléfono para mayores Uleway FOTO: AMAZON

El teléfono Uleway GSM para Mayores incluye un SOS Botón, fácil de Usar, Teclas Grande, Pantalla grande y Llamada Rápida.

El teléfono Uleway GSM está especialmente diseñado para personas mayores: los botones grandes son fáciles de ver y presionar, el alto volumen y los altavoces claros son amigables para las personas mayores. Cuenta con una pantalla a color de 2,4 pulgadas, con textos grandes y tamaño grande del menú para que puedan leerlo con facilidad.

Puede configurar hasta 11 marcaciones rápidas

Tiene un botón de linterna en el lateral fácil de utilizar.

Incluye botón SOS

Otras características:

llamada, sms, bluetooth, calendario, calculadora, alarma, temporizador, reproductor de video, música, grabadora de voz, radio FM, marcación rápida, bloqueo de teclas, botón de emergencia, linterna, luz de fondo, visualización de fecha y hora , Micro SD de hasta 32 GB, etc.

Doro 8080 Smartphone 4G

El Smartphone diseñado para los mayores. Con cámara, WhatsApp y botón de asistencia

Teléfono Doro 8080 Smartphone 4G FOTO: AMAZON

Para esos abuelos que todavía se apañan bien con la tecnología pero no quieren complicarse la vida. Este Smartphone ofrece todo lo que puedas esperar de un Smartphone Android pero adaptado a las necesidades de las personas mayores:

Sonido claro y potente.

Pantalla grande y fácil de leer

Menú intuitivo

Resistente y seguro para aguantar una caída accidental.

Una cámara de 16 Mp. fácil de usar para tomar excelentes fotos y compartirlas.

Linterna incorporada

Wi-fi y Bluetooth

Aplicaciones como WhatsApp y correo electrónico entre otras.

Permite instalar otras app.

Botón de asistencia que avisa a tus contactos “cuidadores” enviándoles la posición y permitiéndoles hablar mediante el altavoz para comunicarse o tranquilizar a la persona si fuera necesario.

ICE (En Caso de Emergencia): los cuidadores podrán acceder a datos médicos almacenados para casos de emergencia.

Además el Doro 8050 viene con una interfaz basada en verbos de acción, EVA, como Escuchar, Ver, Llamar. EVA simplifica aún más el uso del smartphone. También es la compañera perfecta cuando enciendes el teléfono por primera vez, guiándote paso a paso en su configuración. Navega usando tu voz con el Asistente de Google integrado. Una combinación poderosa para facilidad de uso y simplicidad.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.