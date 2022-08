¿Rebajas de verano o nueva temporada?: 10 tiendas de moda online recomendadas

Más allá de las grandes franquicias de ropa y calzado, en internet hay una red de tiendas de moda menos conocidas pero en las que puedes encontrar auténticos tesoros.

Estos días, además, conviven en ellas los restos de las rebajas de agosto (en algunos casos tan atractivas como si estuviéramos a principios del verano) con las nuevas temporadas para el otoño. Es, por tanto, el mejor momento para buscar en ellas buenas propuestas para rellenar el armario.

Hemos hecho esta selección de 10 tiendas online de moda para mujer, hombre y niño:

Polo Club

Vamos a empezar por la que quizás es la tienda de ropa online más conocida de esta selección, Polo Club, pero en cuya web hemos encontrado unas Segundas Rebajas con hasta el 60% de descuento que realmente son sorprendentes. En ellas puedes encontrar los polos o camisas más representativos de la marca por apenas 30 euros. Y atención especial a sus “packs” para hombre y mujer a precios muy rebajados.

Rosalita McGee

En la web de moda Rosalita McGee conviven, como en la mayoría de las tiendas de ropa de hombre y mujer que hemos seleccionado, las propuestas de la nuva temporada con los artículos de las rebajas de verano, que en este caso puedes encontrar en dos secciones distintas: la propia campaña de rebajas y un interesantísimo outlet de verano para hombre y mujer.

En cuanto a la nueva temporada, destaca su apuesta en moda de mujer por las faldas, los vestidos y los pantalones, que entra por los ojos.

About You

En la página principal de About You tienes varias líneas de ropa distintas, una de ellas específica para hacer deporte, además de una apuesta muy interesante en calzado y los restos de sus rebajas. De cara a los próximos meses, recomendamos echar un vistazo al Look de Tatiana Kucharova y al Look de Lajana Bormann. Los precios son muy asequibles, lo que demuestra que es una web de moda para todos los bolsillos.

La Redoute

La Redoute se ha convertido en los últimos años en una de las webs de moda “alternativas” a las grandes cadenas con más éxito. Para estas semanas, lo importante está, además de en lo que queda de rebajas, en su promoción con descuentos para la vuelta al cole, su rincón de calzado y las líneas de decoración (la del estilo ibicenco es especialmente bonita). Si quieres ir a tiro hecho, puedes consultar también su sección de las prendas más vendidas.

Spartoo

De la web de Spartoo nos ha llamado la atención especialmente su propuesta para la vuelta al cole de los niños (calzado, ropa, mochilas...) y una campaña de rebajas que sigue siendo muy generosa para la época del verano en la que estamos. También tiene propuestas en belleza, bolsos o decoración muy interesantes.

Alessandro Simoni

Especializada en calzado, y muy especialmente en sandalias, Alessandro Simoni es un clásico en moda en internet. Si no lo conoces, este puede ser un buen momento porque tienes muchos de sus mejores artículos muy rebajados. De hecho, ha abierto sus segundas rebajas con descuentos de hasta el 50%.

New Chic

Un aire más desenfadado tiene la web New Chic. Destaca su colección de estilo casual para el verano, sus coloridas sandalias de colores (y con buenas ofertas) y uno de sus clásicos, su colección de ropa de tallas grandes. En la web hay distintas marcas con estilos muy marcados.

Asos

También tiene sus propias líneas de moda Asos, con un aire parecido al de la propuesta anterior y unos últimos días de rebajas con auténticos chollos. Muy recomendable su sección “Escapadas con estilo”.

Sepiia

La siguiente propuesta, Sepiia, destaca por su ropa cómoda, duradera y de fácil cuidado con materiales sostenibles. La fabrican en sus talleres y laboratorios en España y Portugal. Destacan, sobre todo, sus camisas para hombre y mujer. En la web puedes encontrar ya una nueva temporada muy prometedora.

4x4

Última tienda online de moda para hombre y mujer recomendada. 4x4 mantiene hasta el 31 de agosto sus rebajas de verano, que compaten protagonismo con algunas de sus señas de identidad, como sus colecciones de vestidos, camisas y prendas de lino. Todo a precios muy atractivos.