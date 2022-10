El mejor aliado de la piel este otoño

Manchas, pequeñas arrugas o deshidratación cutánea son algunas consecuencias de las exposiciones prolongadas al sol durante el verano, que se traducen de la aparición de manchas, falta de luminosidad e hidratación que se hacen evidentes durante el otoño. Por ello, es necesario que las rutinas de belleza cambien con la llegada de los meses fríos. Recuperar la piel e hidratarla para lucirla sana y bonita es clave durante los meses más fríos. Para ello, Saluvital, de laboratorios Unidex-Farma, propone introducir en la rutina de cuidado facial su Sérum C+E, un cóctel de activos antimanchas y antiedad que será el complemento de belleza perfecto para revelar la luminosidad de la tez, al mismo tiempo que actúa como antimanchas.

Saluvital Sérum C+E FOTO: Saluvital

Saluvital Sérum C+ E

El sérum C + E contiene una combinación de activos de última generación como la vitamina C pura estable, vitaminas de los grupos E, B y alfa hidroxiácidos (AHA), que blanquean la piel inhibiendo el contenido de melanina. Reduce las manchas provocadas por el sol y la edad, unificando el tono de la piel y ayudando a sintetizar de forma natural el colágeno, protegiendo de la oxidación y reduciendo los efectos nocivos de los radicales libres. Gracias a su contenido de aloe vera y ácido hialurónico hidrata en profundidad, mejora la firmeza y elasticidad y proporciona un aspecto uniforme, luminoso y relajado. Modo de empleo: aplicar diariamente en rostro, cuello y escote por la noche antes de acostarse y después de desmaquillarse sobre la piel limpia y seca. Extender con suaves masajes circulares para favorecer la mejor penetración del sérum. Se recomienda utilizar protección solar durante el día.

Según estudios de eficacia realizados por Saluvital, se ha demostrado que el Sérum C+E, antimanchas y antiedad aclara la piel un 11% en 30 días, mejorando el tono de rostro y cuello.

El sérum con vitaminas C + E no contiene parabenes, es mineral oil free (no contiene aceites minerales en su composición), está dermatológicamente testado y es apto para todo tipo de pieles.