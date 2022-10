Para terminar octubre hemos fichado estos dos productos basados en la belleza coreana para poner nuestra piel en modo joven

¿Quién no ha probado ya la cosmética coreana? Sea como sea, la cosmética procedente de Corea del Sur se ha convertido en todo un must no solo en su país de origen, sino también en Europa y Estados Unidos. Y todas las expertas en belleza la tienen en sus rutinas de bellezas diaria. El origen de esta fiebre por la belleza coreana tiene nombre propio: ‘BB Cream’. Aunque este producto surgió en Alemania, fue en los países asiáticos en donde se desarrolló y perfeccionó antes de convertirse en una tendencia mundial. Pero no solo los laboratorios coreanos, ahora también Atashi Cellular Cosmetics nos sorprende con el lanzamiento de estos dos productos basados en la belleza coreana que nos recomienda el maquillador David Francés en su cuenta de Instagram. ¿Consejo? Hazte con ellos porque seguro que se convierten en top ventas y en indispensables de la rutina de Paula Echevarría o Eugenia Osborne. Recuerda este nombre, K-BIOFERMENT, porque los nuevos lanzamiento de Atashi Cellular Cosmetics han llegado para revolucionar el mundo de la belleza en nuestro país y están en preventa exclusiva en El Corte Inglés hasta el 31 de octubre.

Las mujeres de Corea del Sur ostentan las pieles más hermosas, sanas y cuidadas del planeta. K es un término coloquial usado para referirse a la cultura coreana sobre la belleza y el cuidado de la piel. Es una abreviatura de Korean Beauty (belleza coreana) y engloba todo sobre el ritual de belleza coreano. La categoría de cosmética coreana está en crecimiento. El paso del tiempo y el estilo de vida repercute tanto en la expresión de nuestros genes como en la salud del microbioma. Los factores clave del envejecimiento cutáneo son el estrés epigenético, pudiendo inactivar las defensas de nuestra piel y las moléculas que mantienen nuestra juventud, y la alteración del microbioma de la piel. Si el microbioma de la piel está equilibrado, la piel está segura y es capaz de defenderse de microorganismos indeseables.

¿Aún no conoces los dos lanzamientos de Atashi Cellular Cosmetics basados en la cosmética coreana?

K-Bioferment Therapy Cream . FOTO: Atashi cellular cosmetics

Therapy Cream es un pretratamiento de día para preparar tu piel antes de aplicar tu tratamiento habitual o maquillaje. Su efecto flash revitalizante, reactivador y regenerador antiedad multicorrector calma hasta las pieles más sensibles y estresadas por estilos de vida agotadores. Después de utilizarlo tu cutis lucirá suave, terso y luminoso.

Equilibra el microbioma de la piel

Mejora la textura de la piel, dándole un aspecto saludable, jugoso, hidratado y descansado

Efecto flash

Lifting inmediato

Calma, suaviza e ilumina

Minimiza poros

¿Cómo aplicarlo? Aplicar por la mañana con el rostro limpio y tonificado. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

K-Bioferment Luxury Therapy Serum. FOTO: Atashi cellular cosmetics

K-Bioferment Luxury Therapy Serum es un pretratamiento enegético antiedad, revitalizante y multicorrector para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores. Es una forma de potencias los beneficios de tu tratamiento de noche en tu piel basándose en la cosmética Koreana. Fortalece la piel y su microbioma, y protege la epidermis del estrés epigenético gracias a su fórmula con Biofermentos y el Hongo Ganoderma. Además, mejora la pérdida de luminosidad, la textura y el tono de piel irregular, la pigmentación, las rojeces, los poros dilatados, las líneas finas, las arrugas y la pérdida de firmeza.

Equilibra el microbioma de la piel

Mejora la textura de la piel, luciendo jugosa y tersa

Efecto Lifting y Filler inmediato

Calma, suaviza e ilumina

Minimiza poros

¿Cómo aplicarlo? Aplicar por la noche con el rostro limpio y tonificado. Es tu tratamiento previo a tu rutina nocturna. Para ello aplica 2 o 3 pulsaciones y extiéndelo bien por el rostro, cuello y escote con suaves masajes.