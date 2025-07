No brillan como unas Salomon, pero estas Columbia por menos de 40 euros cumplen más de lo que cuestan

En la montaña lo importante es ir bien calzado, y no siempre hace falta gastarse 100 euros para lograrlo. Estas zapatillas de senderismo de Columbia están ahora por 36,49€ gracias a un descuento del 21%, y lo cierto es que ofrecen más de lo que uno espera por ese precio. No tienen un diseño llamativo ni están hechas con los materiales más top del mercado, pero son ligeras, estables y cumplen en rutas de nivel medio sin problema. Unas zapatillas pensadas para quienes quieren andar, no presumir.

Columbia Crestwood por solo 36€: senderismo sin gastar de más

Columbia Crestwood amazon amazon

Este modelo cuenta con una entresuela Techlite que ofrece una amortiguación bastante eficaz, sobre todo cuando llevas varias horas caminando y notas cómo cada piedra empieza a pesar. No es una suela blanda, pero sí lo suficientemente flexible como para adaptarse al terreno. Además, la tracción Omni-Grip funciona muy bien en caminos secos, tierra suelta o incluso zonas rocosas, aunque no es la opción ideal para tramos de mucha humedad o barro.

El diseño es sobrio, con el típico perfil de bota baja de senderismo que sujeta bien el tobillo sin llegar a agobiar. Se pueden lavar a máquina, un detalle práctico si las usas con frecuencia, y los remaches metálicos en los cordones dan un plus de durabilidad que se agradece.

¿Lo mejor? Que por 36,49€ no hay muchas alternativas con esta combinación de suela sólida, diseño funcional y materiales que resisten el uso constante. No serán las zapatillas que usarías para subir al Aneto, pero para rutas de fin de semana, excursiones suaves o incluso viajes, encajan perfectamente.

