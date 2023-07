Cómo cuidar tu piel después de tomar el sol

Casi todo el mundo adora el verano, es una época maravillosa para disfrutar del sol, la playa y la piscina, pero también puede dejar tu piel sensible y provocar problemas de salud a largo plazo. Además, la exposición solar es la primera causa del fotoenvejecimiento de la piel. Si has pasado demasiado tiempo al sol este verano y tu piel muestra signos de quemaduras es importante que le brindes un cuidado adecuado para ayudar a su recuperación y que no olvides aplicar el protector solar siempre que vayas a tomar el sol o a estar al aire libre, para así evitar quemaduras.

¿Cómo podemos cuidar la piel facial después de haberla expuesto al sol?

Lo primero que tenemos que hacer es una limpieza suave pero efectiva. Después de exponerte al sol, es esencial limpiar suavemente tu rostro para eliminar cualquier residuo de protector solar, sudor y suciedad. Opta por un limpiador facial suave que no irrite ni reseque aún más tu piel sensible. Hay que buscar ingredientes calmantes, como el aloe vera o el extracto de manzanilla, que ayudan a reducir la inflamación y calmar la piel. Es ideal el limpiador facial The Vegan Milky Cleanser de Innia Beauty.

The Vegan Milky Cleanser Innia Beauty

La hidratación intensiva con ceramidas puede ser el segundo paso para acelerar la recuperación de la piel expuesta al sol. Después de una exposición prolongada bajo este, la piel tiende a deshidratarse y perder su barrera de protección natural. Las ceramidas son lípidos naturales que se encuentran en la piel y ayudan a mantener su hidratación. Pink Hero Skin Barrier Cream es ideal para restaurar la barrera cutánea y retener la humedad en tu piel.

El pantenol es otro de los activos que es ideal para calmar y regenerar. Este ingrediente calma y regenera la piel dañada. Después de una quemadura solar, el pantenol ayuda a aliviar la irritación, reduce la inflamación y promueve la regeneración celular. Esta vitamina natural ayudará a acelerar la recuperación de tu piel y a restaurar su aspecto saludable.

Los factores de crecimiento epidérmico para la reparación celular (EGF, por sus siglas en inglés) son proteínas que estimulan la regeneración y reparación celular. Estos activos cosméticos promueven la producción de colágeno y elastina, lo que favorece una recuperación más rápida. Aquamarine Plumping Serum de Innia Beauty es un excelente producto para ayudar a tu piel a recuperarse más rápido después de una exposición al sol.

Aquamarine Plumping Serum Innia Beauty

No olvides proteger tu piel adecuadamente este verano si quieres que siga radiante y saludable después de esta estación estival. Notarás el cambio y conseguirás que el sol no te afecte en el cuerpo a largo plazo, y así podrás lucir moreno este verano.