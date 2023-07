¿Por qué es importante echarme aftersun al volver de la playa?

No nos vamos a mentir, lo que más nos gusta del verano (aparte de las sobremesas interminables y los terraceos con amigas) es ir a la playa y a la piscina para lucir el bañador que más nos favorece y tirarnos horas y horas en la toalla tomando el sol. Al igual que sabemos que, para proteger nuestra piel de manchas, arrugas y otros peligros más serios como el cáncer, es esencial una buena fotoprotección, tanto facial como corporal (y no te excuses en que te da pereza aplicarte la crema del sol, puedes optar porla bruma solar, mucho más versátil y fácil de utilizar) el momento post sol es igual de importante. Además de, obviamente, ducharnos al volver de la playa y de la piscina para eliminar de nuestro cuerpo el cloro y la sal, es esencial hidratar la piel, al igual que hacemos el resto del año con nuestracrema hidratante preferida. Sin embargo, en estos meses, es recomendable utilizar aftersun, y no solo porque te dejará la piel fresquita y aliviada y porque, escojas el que escojas, olerá genial. El aftersun tiene muchos beneficios que tu piel agradecerá, tanto a corto como a largo plazo. Por una parte, más allá de rehidratar la piel, ayudándonos a deshacernos de la sensación de tirantez que nos dejan los baños veraniegos, regenera la dermis y nos deja una piel más jugosa y tersa.

También elimina la inflamación y repara el daño que las radiaciones hacen a nuestra piel, ya que su pantalla absorbe la radiación ultravioleta, remitiéndola como radiación térmica. Sin embargo, estamos seguras de que esto es lo que más te va a gustar. El aftersun luchacontra el envejecimiento prematuro, prolonga la duración de nuestro bronceado y ayuda a que, cuando este se va, lo haga de manera uniforme, sin dejarnos el cuerpo con varios tonos y un aspecto indeseable. En cuanto a su forma de aplicación, debemos utilizarlo una vez termine nuestra exposición al sol y tengamos la piel limpia, para que pueda profundizar en ella y actuar correctamente. Debemos hacerlo tanto en las zonas que hayan estado expuestas al sol como en las que no (una hidratación extra nunca viene mal) y, por supuesto te hayas quemado o no. Tu cuerpo lo agradecerá.

¿Todavía no te has concienciado de la importancia de aplicarte after sun tras la exposición al sol? Toma nota e incorpóralo a tu rutina estival de cuidados antes de que sea demasiado tarde.