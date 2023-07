Consigue un bronceado perfecto con el producto más viral de Mercadona

Está claro que, si un producto se hace viral en las redes sociales, corremos a comprarlo y a comprobar sus beneficios o lo bueno que es con nuestros propios ojos, y eso es lo que ha ocurrido con este producto de Mercadona de su departamento de Perfumería y Cosmética. No hay influencer de TikTok que no hable de él y ha llegado a estar agotado en algunos de los supermercados. Y es que, pese a no ser un producto de la omnipotente Deliplus, ha dejado a todos los que lo han probado con la boca abierta. Si eres de los que aún no has cogido bronceado porque no has disfrutado de vacaciones, seguro que te interesa, y si por el contrario eres de los que ya las ha disfrutado, prueba a ver si con este producto tu moreno sigue perenne pese a haber abandonado la playa hace días.

Bronceado natural

El producto en cuestión es la gelatina bronceadora con color de H Clinics Cosmetisc, que hace que tu bronceado quede perfecto y que dure más tiempo. Además, con ella conseguirás que se acelere el proceso de bronceado natural de tu piel. El envase trae 200 ml. Y cuesta en torno a 6,50€.

Una de las cosas buenas que tiene esta gelatina bronceadora es que contiene filtros solares que protegen el cuerpo de los rayos UVA con una protección del 15SPF. Uno de sus ingredientes principales es el pantenol. El pantenol es conocido por sus propiedades calmantes y restauradoras, tiene efectos hidratantes, curativos y antiinflamatorios. Entre otras cosas calma las irritaciones, quemaduras y picazón, lo que la hace ideal para calmar las quemaduras solares.

Gelatina bronceado natural Mercadona

Esta gelatina solar también destaca por contener agentes hidratantes que previenen la deshidratación de la piel. Si quieres estar más protegido, debes aplicar protección solar antes de aplicar la gelatina. Esta gelatina es bastante duradera inclusive podemos aplicarla y bañarnos después, aunque eso sí, si queremos que nos dure más y tenga más protección, tendremos que reaplicar el producto.

Es un cosmético de uso corporal y solo tendrá que aplicarlo uniformemente por todo el cuerpo para conseguir el efecto deseado hasta su total absorción. Al aplicarlo debe esperar unos minutos para tener contacto con cualquier tipo de ropa y cuando huela esta gelatina le transportará directamente al verano, la playa y el calor. Eso sí, no es un producto recomendable en embarazadas ni en niños.