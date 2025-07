No me convencían los anillos inteligentes, pero este modelo tan barato me ha hecho cambiar de opinión

Seguro que más de una vez has visto esos anillos tecnológicos que prometen medir el sueño, los pasos, el estrés… y has pensado: “esto no puede funcionar bien”. Pues eso pensaba yo también. Hasta que me topé con este modelo económico de COLMI en AliExpress, y por menos de 31 euros (56% de descuento), me animé a probarlo. ¿El resultado? Bastante más útil de lo que imaginaba.

Un wearable que no parece un gadget (y que puedes llevar incluso durmiendo)

Estamos hablando de un anillo inteligente con pantalla táctil, carga inalámbrica y hasta seguimiento del ciclo menstrual, pero lo primero que sorprende es lo ligero y cómodo que resulta. Nada de plásticos incómodos ni diseños de ciencia ficción: este modelo tiene un acabado en negro mate, resistente al agua hasta 5 ATM, y un tamaño que pasa totalmente desapercibido.

Llevarlo puesto todo el día (y toda la noche) no es ningún problema. Al revés: te olvidas de que está ahí. Y eso es justo lo que se le pide a un wearable de este tipo. No molesta en la ducha, no estorba al dormir, y aguanta bien el trote diario. Eso sí, si lo tuyo es el estilo fino y minimalista, debes saber que tiene un aire algo robusto, más “anillo de combate” que joya discreta.

En cuanto a funciones, es bastante completo: pasos, ritmo cardíaco, sueño, oxígeno en sangre, estrés, deporte... Incluso permite elegir entre 20 disciplinas distintas desde la app. No, no va a darte métricas de atleta olímpico, pero para hacerte una idea general y llevar un seguimiento sencillo, cumple. Especialmente en sueño y pasos, que es donde más consistencia ofrece.

Cosas a tener en cuenta antes de lanzarte (y por qué podría no ser para todo el mundo)

Antes de decidirte, hay un par de detalles prácticos que conviene saber. Por un lado, el sistema de tallas puede ser un poco impreciso si no estás acostumbrado a medir anillos. Viene en cuatro tamaños (8 a 11), y acertar a la primera puede ser un reto. Si dudas, es mejor pedir uno ajustado que luego puedas usar en otro dedo.

Por otro lado, la autonomía es limitada: con uso intensivo dura unos dos días y medio, y con funciones básicas activadas puede llegar a cuatro. La buena noticia es que se carga en un par de horas y la base de carga está bien diseñada, con imanes y sin líos.

¿Y la precisión? Para un control básico diario, está más que bien.

¿Es útil un anillo inteligente económico como este? Sorprendentemente, sí

No te va a cambiar la vida, pero sí puede ayudarte a entender mejor tus hábitos sin llenar tu muñeca de cacharros. Este COLMI R12 se convierte en un compañero de fondo: discreto, cómodo y más capaz de lo que aparenta por su precio.

Para quienes duermen mal, hacen deporte sin complicarse o simplemente quieren probar cómo es esto de los anillos inteligentes sin dejarse un dineral, es una opción muy sensata. No sustituye a un smartwatch de gama alta, pero puede complementarlo. Especialmente para dormir, donde su ligereza lo hace casi imperceptible.

¿Te imaginas registrar cómo duermes, sin cables, sin pantalla encendida y sin sentir que llevas nada? Pues eso es lo que más me ha gustado. Que por una vez, la tecnología se haga pequeña... y útil.

