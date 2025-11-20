Descubre Level Up y consigue cashback, recompensas y beneficios premium en criptoactivos

Los criptoactivos han llegado hasta nuestros días para cambiar no solo la forma en que invertimos, sino también cómo aprovechamos beneficios adicionales en nuestra vida diaria. ¿Sabías que puedes recibir de vuelta un porcentaje en criptoactivos de lo que te has gastado en una compra? ¿Y que puedes generar recompensas con tan solo mantener en staking criptoactivos? Pues ambas cosas son posibles hoy en día, así como también lo es tener acceso a ventajas exclusivas si te conviertes en usuario de Crypto.com, uno de los actores más destacados del sector, que ya supera los 150 millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo.

Con estas ideas claras, Crypto.com ha presentado la nueva versión de su programa de recompensas Level Up. Una propuesta que aúna, cashback en criptoactivos, entretenimiento y beneficios premium. ¿Verdad que se ha despertado el gusanillo y ya quieres saber en qué consiste Level Up y qué ventajas ofrece? Te lo contamos a continuación.

¿Qué es Level Up de Crypto.com?

Si estás leyendo estas líneas es porque todavía no cuentas con demasiada información acerca de Level Up, pero para eso estamos aquí nosotros: para contarte que se trata de un sistema de fidelización que premia a quienes utilizan el ecosistema de Crypto.com: su aplicación, las tarjetas Visa prepago o hacer staking de CRO. Los beneficios van desde reembolsos en criptoactivos y recompensas por hacer staking de CRO**, hasta acceso a reembolsos de suscripciones digitales como Netflix o Spotify o acceso a salas VIP en aeropuertos.

Lo que más nos gusta de Level Up es que no necesitas conocimientos avanzados para aprovecharlo. Seguro que te suena eso de recibir puntos o saldo en supermercados o gasolineras tras cada pago, para canjearlos después en futuras compras. Pues esto es algo parecido; la diferencia es que estas no son puntos sin valor, sino CRO, un criptoactivo con precio real en el mercado y que puedes usar o intercambiar cuando quieras.

A diferencia de otros programas de fidelización en los que los puntos caducan o tienen un uso limitado, los CRO funcionan como un criptoactivo. Puedes mantenerlos indefinidamente, intercambiarlos por otros criptoactivos o incluso obtener recompensas adicionales al hacer staking, algo totalmente a tu elección.

¿Cuáles son los niveles de Level Up?

El sistema de Level Up está organizado por niveles, que dependen de la suscripción mensual que elijas o del staking de CRO que realices. En este último caso, se trata de mantener una cantidad concreta de CRO durante un tiempo determinado en staking recompensas extra.

Respecto a qué niveles encontrarás dentro del programa, debes saber que son cuatro, y te los presentamos a continuación:

Nivel Basic: tarjetas Visa prepago Crypto.com físicas y digitales con las que comprar en cualquier comercio. ¿Lo mejor? Es gratuito.

tarjetas Visa prepago Crypto.com físicas y digitales con las que comprar en cualquier comercio. ¿Lo mejor? Es gratuito. Nivel Plus: reembolso en CRO con tu tarjeta Visa prepago de Crypto.com, sin comisiones por cambio de divisas* y acceso al reembolso de suscripciones digitales seleccionadas. Precio: 3,99 € al mes.

reembolso en CRO con tu tarjeta Visa prepago de Crypto.com, sin comisiones por cambio de divisas* y acceso al reembolso de suscripciones digitales seleccionadas. Precio: 3,99 € al mes. Nivel Pro: experiencia premium con reembolsos mayores, hasta un 4 % de recompensas por el valor de CRO que mantienes en staking**, 0% de comisiones en cambio de divisas*, más reembolsos en tus suscripciones digitales y salas VIP en aeropuertos. Precio: 24,99 € al mes.

experiencia premium con reembolsos mayores, hasta un 4 % de recompensas por el valor de CRO que mantienes en staking**, 0% de comisiones en cambio de divisas*, más reembolsos en tus suscripciones digitales y salas VIP en aeropuertos. Precio: 24,99 € al mes. Nivel Private: el nivel más exclusivo. Incluye operaciones sin comisiones*, hasta un 9,5 % de recompensas por el valor de CRO que mantienes en staking**, hasta un 5% de cashback en CRO, recompensas líderes en el mercado, eventos VIP e incentivos personalizados. Requiere staking de CRO durante 12 meses, a partir de 45.000 €**.

¿Qué beneficios y recompensas ofrece Level Up de Crypto.com?

Level Up clasifica sus beneficios en financieros, estilo de vida y experiencias exclusivas. Hasta en el plan básico encontrarás ventajas que te encantarán, y de ellas vamos a hablar en las siguientes líneas.

Principales ventajas del programa Level Up:

Cashback en CRO: un porcentaje retornado en CRO por cada compra realizada con la tarjeta Visa prepago de Crypto.com.

un porcentaje retornado en CRO por cada compra realizada con la tarjeta Visa prepago de Crypto.com. Rendimiento por staking de CRO: genera recompensas según el nivel de Level Up al hacer staking de CRO**.

genera recompensas según el nivel de Level Up al hacer staking de CRO**. Suscripciones digitales: disponibles desde el nivel Plus, con la posibilidad de obtener el reembolso del coste de servicios como Netflix o Spotify.

disponibles desde el nivel Plus, con la posibilidad de obtener el reembolso del coste de servicios como Netflix o Spotify. Salas VIP en aeropuertos: disponibles en los niveles Pro y Private.

disponibles en los niveles Pro y Private. Descuentos y promociones exclusivas: experiencias adicionales y beneficios con partners de Crypto.com.

¿Qué lo hace destacar frente a otros programas?

Frente a otros programas de fidelización, Level Up ofrece ventajas diferenciales que no podemos pasar por alto. Por ejemplo:

Recompensas con valor real: los CRO no caducan y pueden intercambiarse o generar recompensas.

los CRO no caducan y pueden intercambiarse o generar recompensas. Todo en el mismo sitio: compras, inversión y gestión de activos desde la app de Crypto.com.

compras, inversión y gestión de activos desde la app de Crypto.com. Posibilidad de escalar: comienza gratis y sube de nivel cuando quieras.

comienza gratis y sube de nivel cuando quieras. Beneficios premium: muchas ventajas exclusivas están disponibles incluso en niveles intermedios.

muchas ventajas exclusivas están disponibles incluso en niveles intermedios. Claridad y seguridad: toda la información está centralizada en la aplicación, con transparencia en cada condición y recompensa.

Preguntas frecuentes sobre Level Up de Crypto.com

Es posible que, pese a toda la información que ya has leído sobre este programa, todavía tengas algunas dudas. Pero vamos a intentar resolverlas a continuación para que te quede todo claro antes de que des el paso de suscribirte.

¿Qué es Level Up y cómo funciona?

Es el programa de recompensas de Crypto.com. Funciona con un sistema de niveles que depende de una suscripción o del staking de CRO, y cada nivel desbloquea beneficios como cashback, recompensas, reembolso de suscripciones digitales o acceso a salas VIP.

¿Qué ventajas tiene en España?

En el mercado español se incluyen cashback, recompensas por staking de CRO** y promociones específicas adaptadas.

¿Qué diferencia hay entre niveles?

Basic: sin coste.

Plus: 3,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 450€ por un periodo de 12 meses.

Pro: 24,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 4.500€ por un periodo de 12 meses.

Private: requiere staking de CRO durante 12 meses, a partir de 45.000 €.

El programa Level Up de Crypto.com está pensando para impulsar un gasto más inteligente, a la vez que ayuda con ventajas exclusivas en el día a día a sus usuarios.

*Pueden aplicarse otras comisiones por transacción.

** El servicio de staking no está regulado por el Reglamento 2023/1114 de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

Los servicios de criptoactivos relacionados con Level Up son prestados por Foris DAX MT Limited. Foris DAX MT Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Malta con número de registro mercantil C 88392 y domicilio social en Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, SPK 1000, St. Julians, Malta, que opera bajo el nombre de Crypto.com, debidamente autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) como proveedor de servicios de criptoactivos de conformidad con MiCA, tal y como se aplica en Malta mediante la Ley de Mercados de Criptoactivos.

La tarjeta Visa prepago Crypto.com es emitida y promocionada por Foris MT Limited de conformidad con su licencia de miembro principal (emisor) de Visa. Foris MT Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Malta, con número de registro mercantil: C 90348 y domicilio social en Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, SPK 1000, St. Julians, Malta, debidamente autorizada por la MFSA como entidad de dinero electrónico en virtud del anexo 3 de la Ley de instituciones financieras (entidades de dinero electrónico).

Esta es una comunicación de marketing. El canje o la tenencia de criptoactivos conlleva riesgos y puede no ser adecuado para todos. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro. Considera cuidadosamente si invertir en criptoactivos es adecuado a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo.