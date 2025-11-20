Las tres terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

A medida que se acerca el 22 de diciembre, crece la emoción por la Lotería de Navidad y con ella la creatividad de los jugadores para elegir sus números. Muchos optan por fechas importantes, como aniversarios, cumpleaños o acontecimientos históricos, mientras que otros combinan números “de la suerte” según sus propias supersticiones. Entre tanta tradición, algunos también intentan aplicar un toque de “ciencia” eligiendo los números que más veces han salido premiados con el Gordo.

Existen quienes buscan décimos con terminaciones más habituales, mientras que otros prefieren los menos frecuentes, tratando de atraer la buena suerte mediante los llamados números de mala fortuna. Aunque estos datos resultan curiosos, los expertos advierten que no influyen en las probabilidades reales, ya que cada sorteo es independiente y todo depende del azar.

La suerte se renueva cada año

Cada una de las 10 posibles terminaciones (reintegros) tiene la misma probabilidad de aparecer en cualquier sorteo. Que un número haya salido más veces que otro solo refleja la casualidad, y no garantiza resultados futuros. Por eso, muchos jugadores optan por elegir sus décimos al azar, una estrategia tan válida como cualquier otra.

Si se revisan los datos históricos de los reintegros, las cifras son curiosas: el 0 ha salido 24 veces, el 1, 8 veces, el 2, 13 veces, el 3, 21 veces, el 4, 27 veces, el 5, 32 veces, el 6, 27 veces, el 7, 22 veces, el 8, 25 veces y el 9, 16 veces.

Entre estas estadísticas destacan algunos extremos sorprendentes: la terminación más frecuente del Gordo ha sido el 5, con 32 apariciones, la última de ellas en 2008 con el número 32365. Por el contrario, la terminación menos habitual es el 1, que solo ha salido ocho veces en toda la historia del sorteo.

En definitiva, aunque analizar los números históricos puede resultar entretenido, al final la Lotería de Navidad sigue siendo una cuestión de suerte, y cada jugador decide cómo acercarse a ella: siguiendo supersticiones, tendencias o simplemente confiando en el azar.