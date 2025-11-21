México gana Miss Universo 2025: así ha sido la coronación de Fátima Bosch

El universo es una mujer: tiene nombre, rostro y viene directamente desde México. A sus 25 años, Fátima Bosch ha logrado coronarse como la nueva Miss Universo, en una gala donde las emociones han estado a flor de piel. La mexicana, procedente de la localidad de Teapa, ha recibido la corona y la banda de manos de su predecesora, la danesa Victoria Kjaer Theilvig.

Tras más de tres horas de desfiles, eran tan solo cinco las candidatas que quedaban en liza por el título. La primera finalista, Praveenar Singh de Tailandia, jugaba con cierta ventaja al ser la anfitriona de la edición. El bronce ha sido para Stephany Abasali de Venezuela, mientras que Ahtisa Manalo de Filipinas y Olivia Yacé de Costa de Marfil han ocupado el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Los resultados, al completo

El cuadro de honor del certamen ha estado conformado por las cinco mejores candidatas de las pruebas de traje de baño y traje de noche. Tras enfrentarse a dos rondas de preguntas, los jueces las han ordenado de la siguiente forma:

Miss Universo 2025: Fátima Bosch - México

Primera finalista: Praveenar Singh - Tailandia

Segunda finalista: Stephany Abasali - Venezuela

Tercera finalista: Ahtisa Manalo - Filipinas

Cuarta finalista: Olivia Yacé - Costa de Marfil

El resto de las candidatas que han figurado en la clasificación general de la gala han sido:

Top 12:

Chile: Inna Moll

China: Zhao Na

Colombia: Vanessa Pulgarín

Cuba: Lina Luaces

Guadalupe: Ophély Mézino

Malta: Julia Ann Cluett

Puerto Rico: Zashely Alicea

Top 30:

Bangladesh: Tangia Methila

Brasil: Gabriela Lacerda

Canadá: Jaime Vandenberg

Costa Rica: Mahyla Roth

Croacia: Laura Gnjatović

Estados Unidos: Audrey Eckert

Francia: Ève Gilles

Guatemala: Raschel Paz

India: Manika Vishwakarma

Japón: Kaori Hashimoto

Miss Universe Latina: Yamilex Hernández

Nicaragua: Itza Castillo

Países Bajos: Nathalie Yasmin

Palestina: Nadeen Ayoub

Paraguay: Yanina Gómez

República Dominicana: Jennifer Ventura

Ruanda: Solange Keita

Zimbabue: Lyshanda Moyas

España, a las puertas del top 30

Andrea Valero, Miss Universo España, no ha figurado entre las candidatas seleccionadas para competir en la segunda ronda de la competición. La gallega, de 28 años, viajó a Tailandia con el objetivo de dar a conocer su proyecto, la Fundación Alas por Ellas, centrada en el empoderamiento femenino. Como curiosidad, nuestra representante ha sido la compañera de habitación de Miss México, quien desde este mismo instante ha pasado a ser conocida como Miss Universo 2025.