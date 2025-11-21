Nueva reina
México gana Miss Universo 2025: así ha sido la coronación de Fátima Bosch
La candidata mexicana se ha impuesto a las otras 119 participantes de la 74ª edición del concurso. La abanderada española, Andrea Valero, no ha pasado el primer corte de la final
El universo es una mujer: tiene nombre, rostro y viene directamente desde México. A sus 25 años, Fátima Bosch ha logrado coronarse como la nueva Miss Universo, en una gala donde las emociones han estado a flor de piel. La mexicana, procedente de la localidad de Teapa, ha recibido la corona y la banda de manos de su predecesora, la danesa Victoria Kjaer Theilvig.
Tras más de tres horas de desfiles, eran tan solo cinco las candidatas que quedaban en liza por el título. La primera finalista, Praveenar Singh de Tailandia, jugaba con cierta ventaja al ser la anfitriona de la edición. El bronce ha sido para Stephany Abasali de Venezuela, mientras que Ahtisa Manalo de Filipinas y Olivia Yacé de Costa de Marfil han ocupado el cuarto y quinto puesto, respectivamente.
Los resultados, al completo
El cuadro de honor del certamen ha estado conformado por las cinco mejores candidatas de las pruebas de traje de baño y traje de noche. Tras enfrentarse a dos rondas de preguntas, los jueces las han ordenado de la siguiente forma:
- Miss Universo 2025: Fátima Bosch - México
- Primera finalista: Praveenar Singh - Tailandia
- Segunda finalista: Stephany Abasali - Venezuela
- Tercera finalista: Ahtisa Manalo - Filipinas
- Cuarta finalista: Olivia Yacé - Costa de Marfil
El resto de las candidatas que han figurado en la clasificación general de la gala han sido:
Top 12:
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Cuba: Lina Luaces
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Malta: Julia Ann Cluett
- Puerto Rico: Zashely Alicea
Top 30:
- Bangladesh: Tangia Methila
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Canadá: Jaime Vandenberg
- Costa Rica: Mahyla Roth
- Croacia: Laura Gnjatović
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Francia: Ève Gilles
- Guatemala: Raschel Paz
- India: Manika Vishwakarma
- Japón: Kaori Hashimoto
- Miss Universe Latina: Yamilex Hernández
- Nicaragua: Itza Castillo
- Países Bajos: Nathalie Yasmin
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Paraguay: Yanina Gómez
- República Dominicana: Jennifer Ventura
- Ruanda: Solange Keita
- Zimbabue: Lyshanda Moyas
España, a las puertas del top 30
Andrea Valero, Miss Universo España, no ha figurado entre las candidatas seleccionadas para competir en la segunda ronda de la competición. La gallega, de 28 años, viajó a Tailandia con el objetivo de dar a conocer su proyecto, la Fundación Alas por Ellas, centrada en el empoderamiento femenino. Como curiosidad, nuestra representante ha sido la compañera de habitación de Miss México, quien desde este mismo instante ha pasado a ser conocida como Miss Universo 2025.
✕
Accede a tu cuenta para comentar