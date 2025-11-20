Black Friday de Amazon 2025, en directo: Ofertas, chollos y precios más bajos de hoy, minuto a minuto

El Black Friday de Amazon 2025 ha empezado fuerte. Desde primera hora de hoy 20 de noviembre, las ofertas se han ido activando sin pausa: tecnología que baja de precio, básicos del día a día con descuentos poco habituales y algún chollo que ha durado un suspiro. Y eso que la Semana de Black Friday se extiende hasta el 1 de diciembre, pero el ritmo de hoy apunta a días intensos. Aquí iremos siguiendo todo minuto a minuto para que no se escape lo realmente interesante.