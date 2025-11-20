Acceso

Black Friday de Amazon 2025, en directo: Ofertas, chollos y precios más bajos de hoy, minuto a minuto

Las primeras bajadas de precio ya están activas y todo apunta a una semana de chollos más larga de lo habitual

Black Friday de Amazon 2025
Marina Ros
El Black Friday de Amazon 2025 ha empezado fuerte. Desde primera hora de hoy 20 de noviembre, las ofertas se han ido activando sin pausa: tecnología que baja de precio, básicos del día a día con descuentos poco habituales y algún chollo que ha durado un suspiro. Y eso que la Semana de Black Friday se extiende hasta el 1 de diciembre, pero el ritmo de hoy apunta a días intensos. Aquí iremos siguiendo todo minuto a minuto para que no se escape lo realmente interesante.

Pack de 3 calzoncillos Calvin Klein al 60% de descuento

Un pack básico para renovar el cajón sin gastar de más. Son cómodos, ajustan bien y mantienen la forma con los lavados, una opción práctica para quienes buscan ropa interior fiable a muy buen precio.

Cámara Tapo C51A 360° al 36% de descuento

Una opción muy completa para vigilar exteriores con visión nocturna a todo color y seguimiento automático del movimiento. Su resistencia al agua y la detección con IA aportan tranquilidad incluso cuando estás fuera de casa.

AMAZFIT Bip 6 Smartwatch al 18% de descuento

Un reloj versátil para quienes quieren controlar su actividad sin estar pendientes del cargador. Su pantalla AMOLED, el GPS integrado y las llamadas por Bluetooth facilitan llevar todo desde la muñeca con buena autonomía.

Auriculares Sony WH-CH520 al 11% de descuento

Unos auriculares muy ligeros y cómodos para usar durante horas, con una batería que aguanta días y un sonido equilibrado ideal para música, podcasts o videollamadas. Su carga rápida y el ecualizador personalizable los hacen especialmente prácticos.

Toallitas Dodot Pure Aqua (864 unidades) al 44% de descuento

Un formato gigante perfecto para familias que buscan una opción suave y con un porcentaje alto de agua. Son toallitas sin plástico diseñadas para respetar la piel del bebé y mantener su pH natural.

Secador Remington PROluxe 2400W al 19% de descuento

Gran rebaja para un secador con motor profesional y tecnología iónica, pensado para reducir el encrespamiento y secar más rápido. Incluye difusor y concentrador, por lo que se adapta a distintos tipos de cabello.

Set de 3 sartenes BRA Prior al 53% de descuento

Un conjunto muy práctico para el día a día, fabricado en aluminio fundido y con un antiadherente resistente que facilita cocinar con menos aceite. Vienen con salvamanteles y son aptas incluso para inducción.

Fire TV Stick 4K Max al 41% de descuento

Si quieres renovar la tele sin cambiarla, este dispositivo es una forma rápida de añadir 4K, apps actualizadas y un rendimiento más fluido. Su compatibilidad con Wi-Fi 6E mejora la estabilidad del streaming.

Echo Dot (última generación) al 54% de descuento

Un altavoz pequeño pero capaz de llenar una habitación con sonido más limpio y potente que versiones anteriores. Perfecto para escuchar música, pedir información o controlar dispositivos del hogar con Alexa.

XIAOMI TV F Pro 43” al 35% de descuento

Un televisor pensado para quien quiere buena calidad de imagen sin disparar el presupuesto. Su panel QLED 4K, Fire TV integrado y el control por voz permiten disfrutar de series y películas con colores muy vivos.

Cabezales Oral-B Pro CrossAction (pack de 10) al 41% de descuento

Un pack grande que compensa mucho si usas cepillo eléctrico a diario. Los cabezales incluyen indicador de uso y ofrecen una limpieza más precisa sin tener que preocuparte por reponerlos durante meses.

Cafetera De'Longhi Dedica al 38% de descuento

Ideal si te apetece llevar el café del bar a casa sin complicarte. Su diseño compacto y la potencia de extracción permiten preparar espressos y capuccinos con buena crema en unos segundos, ocupando muy poco espacio en la encimera.

Castrol EDGE 5W-30 LL Aceite de Motor 5L al 14% de descuento

Si necesitas cambiar el aceite del coche, esta es una oportunidad muy buena para hacerlo con un modelo fiable y usado por muchos talleres. Ofrece protección avanzada del motor y ayuda a mantener el rendimiento incluso en trayectos largos.

